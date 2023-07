V Singapuru popravili ženu za 30 gramů drog, poprvé po 20 letech

Evropská kosmická agentura (ESA) se dnes pokusí o bezprecedentní manévr, při kterém chce nasměrovat vyřazenou družici Aeolus k dopadu do Atlantského oceánu. Sonda, která posledních pět let z oběžné dráhy monitorovala počasí, nebyla navržena pro kontrolovaný návrat na Zemi, ESA se ale přesto pokusí využít zbývající palivo, aby Aeolus navedla do vodního hrobu, napsal list The Guardian.