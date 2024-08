Vance a Walz mají odlišný světonázor. Liší se i pohled na Viktora Orbána

Spolukandidát Kamaly Harrisové se v nedávném rozhovoru pro Fox News do Orbána opřel velmi kriticky. „Zahraniční politika, která respektuje naše spojenectví – ne přitulení se k diktátorům, jako je Putin a Orbán – je správnou cestou,“ popsal Walz.

Naopak Trumpův partner na maďarského premiéra nemá prakticky nic jiného než chválu. „Proč se Viktor Orbán sbližuje s Čínou? Částečně proto, že americké vedení nedělá chytrá rozhodnutí,“ uvedl Vance.

Na Orbánovu adresu se velmi rozličně vyjadřují i Trump a současný šéf Bílého domu Joe Biden. „Maďarsko, silná země. Vede ji velmi silný, tvrdý vůdce. Je to tvrdý muž. Tisk ho nemá rád, protože je tvrdý. Viktor Orbán, maďarský premiér, velmi tvrdý muž,“ vylíčil Trump v projevu, při kterém přijal republikánskou nominaci na prezidentskou kandidaturu.

Bidenův pohled na maďarského politika je úplně jiný. „Nemyslí si, že demokracie funguje, hledá diktaturu,“ řekl prezident USA, načež napříč maďarskou vládou vyvolal pobouření.

Server Politico upozornil na to, že se Maďaři pravděpodobně zapojují do republikánské kampaně a Orbán „vsadil všechny své žetony na listopadové vítězství republikánů“. „Trump je před branami,“ prohlásil maďarský premiér s tím, že jeho poradci „vstoupili do systému psaní programů prezidenta Donalda Trumpa a jsou v něm hluboce zapojeni“.

Maďarský premiér za Trumpem začátkem července dokonce zamířil do jeho floridské rezidence Mar-a-Lago. Pokračoval tak ve své cestě, kterou označil za „mírovou misi“. Nejprve zavítal do Kyjeva na setkání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, posléze do Moskvy za Vladimirem Putinem a do Pekingu k Si Ťin-pchingovi. Navíc se zúčastnil washingtonského summitu Severoatlantické aliance.

Trumpa vidí Orbán jako „člověka míru“. „Za svého čtyřletého funkčního období neinicioval jedinou válku a udělal mnoho pro to, aby nastal mír ve starých konfliktech ve velmi složitých oblastech světa,“ vylíčil premiér.

Už letos v březnu se Trump vyjádřil na adresu „vlastenců v Maďarsku“. „Společně vedeme epický boj za osvobození našich národů od všech zlovolných sil, které je chtějí zničit,“ pronesl Trump ve videoprojevu, kde Orbána označil za „velkého muže“.