Orbán jel ze summitu do Mar-a-Lago. Trump vyřeší válku na Ukrajině, tvrdí

Trump kandiduje v listopadových prezidentských volbách, zatímco americké soudy řeší řadu žalob na jeho hlavu. V jedné z nich byl dokonce uznán vinným velkou porotou newyorského soudu.

Maďarský premiér za ním zamířil na jeho floridskou rezidenci Mar-a-Lago. Pokračuje tak ve své cestě, kterou označuje za „mírovou misi“. Nejprve zavítal do Kyjeva na setkání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, posléze do Moskvy za Vladimirem Putinem a do Pekingu k Si Ťin-pchingovi. Tento týden se navíc zúčastnil washingtonského summitu Severoatlantické aliance.

Orbán míní, že Trump v nastávajících volbách porazí současného šéfa Bílého domu Joea Bidena. „Existuje velmi, velmi vysoká šance, že prezident Joe Biden volby prohraje,“ řekl.

Podle britské stanice BBC tuto návštěvu označil za „mírovou misi 5.0“. A zopakoval Trumpova tvrzení, že ten dokáže válku na Ukrajině vyřešit velice rychle. „Diskutovali jsme o způsobech, jak dosáhnout míru. Dobrá zpráva dne: vyřeší to!“ shrnul Orbán na sociální síti X.

Trumpa vidí jako „člověka míru“. „Za svého čtyřletého funkčního období neinicioval jedinou válku a udělal mnoho pro to, aby nastal mír ve starých konfliktech ve velmi složitých oblastech světa,“ vylíčil premiér.

Už letos v březnu se Trump vyjádřil na adresu „vlastenců v Maďarsku“. „Společně vedeme epický boj za osvobození našich národů od všech zlovolných sil, které je chtějí zničit,“ pronesl Trump ve videoprojevu, kde Orbána označil za „velkého muže“.

Evropská unie na jednání Orbána už začala aktivně reagovat – nemá od ní totiž žádný mandát. Švédsko spolu s několika dalšími členskými státy EU nevyšle své ministry na červencová neformální zasedání Rady Evropské unie, které předsedá Maďarsko. K protestu Švédska se připojily i Finsko, Polsko a pobaltské státy – Estonsko, Lotyšsko a Litva. Tyto země budou na zasedáních zastupovat pouze státní úředníci. Podle vyjádření Stockholmu zvažují podobný postup i další členské státy EU.

Maďarsko převzalo rotující předsednictví Rady EU 1. července a bude ho vykonávat do konce roku. Orbán během prvních dní svého předsednictví navštívil Ukrajinu, Rusko a Čínu, přičemž tyto cesty označil za "mírové mise".

Orbánova návštěva Ruska, kde jednal s Putinem o válce na Ukrajině, pobouřila některé lídry EU, kteří varovali před ústupky vůči Moskvě a zdůrazňovali, že Orbán nejednal jménem celé Evropské unie. Předseda Evropské rady Charles Michel tuto cestu označil za politickou chybu.

„Kroky Maďarska během předsednictví v Radě EU jsou škodlivé a musí mít důsledky,“ prohlásila švédská ministryně pro evropské záležitosti Jessika Roswallová. Z tohoto důvodu se Švédsko a další země rozhodly neúčastnit se červencových neformálních setkání na politické úrovni.