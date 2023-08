VIDEO: Exkluzivní záběry ukrajinského útoku na Krymský most. Šéf SBU: Nové operace se blíží. Bude to vzrušující, zejména pro nepřátele

Podle slov předsedy Ukrajinské bezpečnostní služby (SBU) Vasyla Maluka pro televizní stanici CNN, dron s označením Sea Baby, který byl nasazen, vzešel z intenzivního vývoje trvajícího několik měsíců. Tento vývoj se rozjel okamžitě po zahájení invaze.

„Povrchové drony jsou jedinečným vynálezem SBU. Žádná ze soukromých společností s tím nemá nic společného. Pomocí těchto dronů jsme nedávno úspěšně zasáhli Krymský most, velkou útočnou loď Olenegorskij Gorňak a tanker SIG,“ prohlásil Maluk. „Pracujeme na řadě nových zajímavých operací, a to i ve vodách Černého moře. Slibuji vám, že to bude vzrušující, zejména pro naše nepřátele,“ dodal Maluk.

Záběry ukazují neuvěřitelný útok dronu Sea Baby, který doručil ohromujících 850 kilogramů výbušnin k jednomu z masivních betonových pilířů mostu. Kromě toho disponuje CNN dvěma fascinujícími videi, jež zobrazují záblesk prvního dronu při nárazu do silniční části mostu, následován okamžikem dalšího výbuchu, kdy dron cílil do železniční části mostu z opačného směru, zhruba pět minut po prvním zásahu.

Maluk prozradil, že západní partneři Ukrajiny projevili velký zájem o jejich operace a chtěli se poučit z jejich zkušeností. „Neúčastní se našich operací, neposkytují nám žádné vybavení ani nic jiného. Tyto drony se vyrábějí v podzemním výrobním závodě na území Ukrajiny. Cíle, které jsem zmínil, jsou legitimní cíle podle ukrajinského a mezinárodního práva,“ konstatoval šéf SBU.

Napadení plavidel Gornyak a SIG představilo výraznější riziko pro ruské námořní operace v části východního Černého moře, kde Moskva dříve nepovažovala ukrajinskou armádu za dostatečně závažnou hrozbu.