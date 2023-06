VIDEO: Rána pro Rusko. Rakety zasáhly most na Krymu, daleko za ukrajinskou frontovou linií

Krymský poloostrov, který je hluboko za frontovými liniemi, se stal životně důležitým pro válečné úsilí Moskvy a je stále více terčem útoků.

Videa a fotografie ukazují poškození dvou mostů, které vedou přes Čonharský průliv mezi Krymem a Chersonskou oblastí. Neprůjezdný most Čonhar by mohl bránit zásobování a logistice ruských sil, ale neodřízl by je úplně, protože jsou k dispozici jiné přechody a most by mohl být opraven.

Ukrajina obvykle zastává politiku, že se výslovně nepřihlašuje k odpovědnosti za údery na poloostrově, ale uznala útok na tamní ropný sklad v dubnu v rámci příprav na protiofenzívu. Přerušení „pozemního mostu“, tedy ukrajinského území, které Rusko okupuje mezi svými hranicemi a Krymem je hlavním cílem této kampaně, píše NYT.

Čtvrteční útok, jen několik dní po úderu na ruský muniční sklad v Chersonské oblasti, se zdá být součástí širší ukrajinské strategie zaměřené na zabránění zásobování ruských jednotek odrážejících kyjevskou protiofenzívu na jihu Ukrajiny.

Představitel ruské okupační správy v provincii Cherson Vladimir Saldo ukázal na sítích dramatické záběry zničeného mostu Čonhar, na kterém jsou patrné krátery v železobetonové konstrukci. Informaci přinesla agentura Reuters.

"Další nesmyslný čin spáchaný kyjevským režimem na příkaz z Londýna. Nic neřeší, pokud jde o speciální vojenskou operaci," řekl s přísahou, že opraví most a obnoví dopravu. Ukrajina se k odpovědnosti za útok na most dosud nepřihlásila.

Most představuje jednu z mála hlavních dopravních tepen, která spojuje Krym s ukrajinskou pevninou a to přes úzkou úžinu.

Existují sice alternativní trasy, ale ty vyžadují dlouhé objížďky po silnicích nízké kvality. Ruská zpravodajská agentura RIA zveřejnila vyjádření představitele ruského ministerstva dopravy, který upozornil, že oprava mostu by mohla trvat několik týdnů.

Zatímco most se nachází mimo dosah bojových raket, které Ukrajina nasadila již před rokem, nově nasazené zbraně, jako jsou britské a francouzské střely s plochou dráhou letu, mají dostřel, který umožňuje Kyjevu napadnout logistické trasy, které Rusko ještě před několika týdny považovalo za bezpečné.

Úder byl „ránou pro vojenskou logistiku okupantů“, řekl Jurij Sobolevskij, ukrajinský představitel řídícího orgánu Chersonské oblasti.

"Na území Chersonské oblasti není místo, kde by se (Rusové - pozn. red.) mohli cítit bezpečně," řekl dle agentury Reuters.

Ruští vyšetřovatelé uvedli, že ukrajinské síly na most vypálily čtyři rakety, jak uvedla agentura RIA. S odvoláním na mluvčího vojenských vyšetřovatelů RIA uvedla, že označení na jedné střele naznačovalo, že byla vyrobena ve Francii.