Volba je mezi válkou teď, nebo válkou později. Izrael se chystá do boje s Hizballáhem

Podle generálního tajemníka OSN Antonia Guterrese by otevřená válka mezi Izraelem a hnutím Hizballáh „znamenala katastrofu“. Obavy rostou společně s intenzitou bombardování izraelského území, jak upřesnila britská BBC.

Izrael na oplátku proti tomuto hnutí tvrdě zasahuje, zabíjí vysoké velitele a zaměřuje cíle v Libanonu. Hizballáh během května přes hranice vyslal velké salvy bezpilotních letounů a raket. „Nemyslím si, že na světě existuje země, která by akceptovala každodenní palbu proti svým občanům,“ zdůraznil starosta města Kirjat Šmona Avichai Stern.

Kvůli výměně palby mezi Izraelem a Hizballáhem bylo ze svých domovů na severu Izraele evakuováno 60 tisíc lidí. „Sedět tady jako beránci na porážce a čekat na den, kdy na nás podniknou nálet, jaký jsme viděli na jihu, je nepřijatelné. Každý chápe, že volba je mezi válkou teď, nebo válkou později,“ poznamenal Stern.

Vysocí američtí představitelé koncem minulého týdne ujistili izraelskou delegaci, že v případě vypuknutí plnohodnotné války mezi židovským státem a Hizballáhem se administrativa prezidenta Joea Bidena postaví na podporu svého spojence. Informovala o tom americká stanice CNN s odvoláním na jednoho z vysokých představitelů Bílého domu.

Američané mají velké obavy především z toho, že by izraelský systém protivzdušné obrany Iron Dome nemohl další tlak ze strany Hizballáhu zvládnout. „Odhadujeme, že přinejmenším některé baterie Iron Dome budou přetíženy,“ prohlásil jeden ze členů Bidenovy administrativy.

Izraelci chtějí přesouvat zdroje z jižní části Gazy, kde nyní vedou ofenzívu, na sever Izraele, a to „v rámci příprav na možnou ofenzívu proti této skupině“, jak uvedli američtí představitelé. Jeden z izraelských představitelů nepopřel, že by Iron Dome mohl být přetížen. „Bylo by to pravděpodobnější, kdyby Hizballáh vedl rozsáhlý útok převážně s použitím přesně naváděných zbraní, proti nimž by bylo pro systém náročné se bránit,“ vysvětlil.

Íránem hojně podporovaný Hizballáh hromadí přesně naváděnou munici a rakety dlouhodobě a Izrael to podle CNN „znepokojuje“. „Systém Iron Dome může být zranitelný zejména v severním Izraeli,“ potvrdili izraelští představitelé.

Libanonský dočasný ministr zahraničí Abdalláh Bou Habíb už v lednu prohlásil, že jeho vláda „nemůže ovlivnit rozhodnutí Hizballáhu zahájit další bojové akce s Izraelem“. „Není to tak, že bychom jim to mohli nařídit. To netvrdíme, ale můžeme je přesvědčit a myslím, že to v tomto směru funguje,“ přiblížil Habíb podle serveru National Interest.

Tenze mezi Hizballáhem a Izraelem narostla zejména po agresi Hamásu z loňského října. Hizballáh je v Libanonu legitimním politickým tělesem a má zde své zázemí. V libanonském případě ale hrozí, že kdyby Hizballáh odstartoval plnohodnotnou válku proti židovskému státu, zřejmě jako stát nepřežije.