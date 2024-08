Vučić mírní očekávání. Srbsko se členem EU jen tak nestane

Do roku 2028 má několik balkánských zemí ambici vstoupit do EU, ale Vučić je skeptický. „Nemyslím si, že budeme členem Evropské unie v roce 2028… Nestane se to. Svému národu nelžu,“ prohlásil na mezinárodní bezpečnostní konferenci Globsec v Praze. Dodal také, že pokud se někdo z regionu stane členem EU, nestane se tak před rokem 2030. „Je to jen můj odhad. Nikdo z nás neví, co se mezitím může stát,“ uvedl.

Tato slova přicházejí krátce poté, co Srbsko uzavřelo dohodu o nákupu 12 francouzských stíhaček Rafale, což představuje odklon od tradiční vojenské spolupráce s Ruskem, jak poznamenává Reuters.

Srbsko musí balancovat mezi svými ambicemi stát se členem EU a udržováním vztahů s Ruskem, na jehož dodávkách plynu je závislé. Ačkoli Srbsko odsoudilo ruskou invazi na Ukrajinu a poskytlo Ukrajině dělostřeleckou munici, Bělehrad stále musí sladit svou zahraniční politiku s EU, včetně případného přijetí sankcí proti Rusku, pokud chce vstoupit do Unie.

Pro vstup do EU musí Srbsko také zlepšit stav demokracie, právního státu, soudnictví, ekonomiky a vykořenit korupci a organizovaný zločin, píše Reuters.

Na stejné konferenci na Globsecu uvedl černohorský prezident Jakov Milatović, že doufá, že jeho země vstoupí do EU do roku 2028. „Naším cílem je stát se 28. členským státem EU od roku 2028. Je to ambiciózní cíl, ale doufám, že bude realistický,“ řekl. Černá Hora je již členem NATO, připomíná Reuters.