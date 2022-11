Vyšetřování exprezidenta Trumpa bude probíhat pod dohledem zvláštního vyšetřovatele

Rusko začalo ve velkém produkovat rakety Iskander a střely Kalibr s plochou dráhou letu už před únorovou invazí na Ukrajinu. Píše to dnes list The New York Times (NYT) s odvoláním na analýzu bezpečnostní společnosti Janes. Podle listu to může být jedním z vysvětlení, kde Rusko bere munici na současné masivní ostřelování ukrajinské infrastruktury a měst.