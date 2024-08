WHO a UNICEF žádají o zastavení bojů v Pásmu Gazy. Chtějí naočkovat děti

WHO, UNICEF a další organizace ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví v Pásmu Gazy plánují očkovat více než 640 000 dětí, a to ve dvou kolech – v srpnu a v září. "Bez humanitárního příměří nebude možné realizovat očkovací kampaň," uvádí se ve společném prohlášení.

WHO i UNICEF uvedly, že sedmidenní příměří mezi Izraelem a palestinským militantním hnutím Hamás "by zajistilo, aby se děti a jejich rodiny bezpečně dostaly do zdravotnických zařízení."

Spuštění očkování je podle WHO nezbytné, jelikož na území Pásma Gazy byly u tří dětí zaznamenány symptomy paralýzy AFP, která je častým příznakem onemocnění. Přítomnost viru byla v odpadních vodách zjištěna již v červenci.

"V Pásmu Gazy se dětská obrna nevyskytuje již 25 let. Její opětovný výskyt, před kterým humanitární organizace varovaly v uplynulých deseti měsících, představuje další hrozbu pro děti v Pásmu Gazy a v sousedních zemích. Příměří je jediným způsobem, jak zajistit ochranu veřejného zdraví v Gaze i v celém regionu," připomínají WHO a UNICEF.

Míra proočkování novorozenců v Pásmu Gazy výrazně klesla po zahájení izraelské ofenzivy do této palestinské enklávy. Zuřící boje většině dětí znemožnily přístup ke zdravotní péči. Před začátkem konfliktu bylo očkováno 99 procent dětí, v červenci letošního roku to bylo už jen 86 procent, napsal generální ředitel WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus pro deník The Guardian.

Virus dětské obrny je vysoce nakažlivý, postihuje nervový systém a může způsobit paralýzu. Díky hromadnému očkování klesl celosvětový výskyt dětské obrny od roku 1988 o 99 procent. WHO v současnosti usiluje o úplné vyhlazení tohoto patogenu podobně jako u viru pravých neštovic.