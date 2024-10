Zas*aný Putin, ulevil si Biden. Trump si se šéfem Kremlu volá, tvrdí slavný novinář

Dnes jednaosmdesátiletý Woodward má za sebou kariéru ve Washington Post, kde spolu s kolegou Carlem Bernsteinem pracovali na kauze Watergate, která stála za rezignací bývalého šéfa Bílého domu Richarda Nixona. O jeho nové knize informovala americká stanice CNN.

Woodward v ní nabídl vhled do zákulisí současných válek. Vykresluje v něm například postoj Joea Bidena ke dvěma největším dnešním konfliktům. „Ten h*jzl Bibi Netanjahu, to je zlý člověk. Je to zk****ej zlej chlap!“ řekl Biden o izraelském premiérovi Benjaminu Netanjahuovi v soukromí poté, co se začátkem roku 2024 zintenzivnila válka mezi Izraelem a Hamásem v Pásmu Gazy.

Biden podobně promluvil o ruském prezidentu Vladimiru Putinovi nedlouho po začátku invaze proti Ukrajině. „Ten zasr*nej Putin. Putin je zlo. Máme co dočinění se ztělesněním zla,“ řekl.

Jeho tým pro národní bezpečnost se údajně domníval, že existuje „padesátiprocentní šance“, že Putin na Ukrajině použije jaderné zbraně. „Na všech kanálech se spojte s Rusy. Řekněte jim, co uděláme jako odpověď,“ měl nakázat Biden svému poradci pro národní bezpečnost Jakeovi Sullivanovi.

Následně s ruským ministrem obrany Sergejem Šojguem mluvil jeho americký protějšek Lloyd Austin. „Kdybyste to udělal, přehodnotili bychom všechny zábrany, které jsme na Ukrajině uplatňovali. To by Rusko na světové scéně izolovalo do té míry, kterou vy, Rusové, nedokážete plně docenit,“ prohlásil Austin.

Šojgu následně opáčil, že si „nenechá líbit, když mu někdo vyhrožuje“. „Pane ministře, jsem vůdce nejmocnější armády v dějinách světa. Já nevyhrožuji,“ měl mu odpovědět Austin.

Dosluhující prezident USA kriticky promluvil o svém předchůdci Baracku Obamovi s tím, že „Barack nikdy nebral Putina vážně“. Prohlásil to v kontextu nedostatečně tvrdého postupu Obamovy administrativy poté, co Moskva roku 2014 nelegálně anektovala Krymský poloostrov.

Woodward ale neskončil u Bidena, kniha přináší informace také o Donaldu Trumpovi. Píše, že od té doby, co opustil Bílý dům, proběhlo mezi ním a Trumpem „možná až sedm telefonátů“.

Trumpův tým se ale proti Woodwardově knize staví kriticky. „Žádný z těchto vymyšlených příběhů Boba Woodwarda není pravdivý,“ řekl exprezidentův mluvčí Steven Cheung.

K obsahu knihy se vyjádřila i mluvčí Bílého domu Emilie Simonsová. „Mají dlouhodobý vztah. Mají velmi upřímný a přímý vztah a já se k těmto konkrétním anekdotám nemohu vyjádřit,“ prohlásila k tomu, že se Biden údajně velmi nelichotivě vyjádřil o Netanjahuovi.

Woodward obvinil USA z toho, že o ruské invazi na Ukrajinu věděly dostatečně dopředu. „Byl to ohromující zpravodajský převrat od korunních klenotů americké rozvědky, včetně lidského zdroje uvnitř Kremlu,“ píše novinář s tím, že Američané v říjnu 2021 dostali množství zpravodajských informací o plánované ruské invazi se 175 tisíci vojáky.

„Bylo to, jako by tajně vstoupili do stanu nepřátelského velitele a shrbeni nad mapami zkoumali počet a pohyb brigád a celou plánovanou posloupnost invaze na několika frontách,“ pokračuje Woodward.