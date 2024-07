Zatčen vrchní řezník z Buči: Plukovník, který velel zabijáckým jednotkám je obviněn z korupce

Buča je známá válečnými zločiny, které spáchali ruští vojáci během napadení Ukrajiny v roce 2022. Smrt civilistů v ulicích nedaleko Kyjeva šokovala světové společenství. Jeden z pachatelů je nyní ve vazbě, avšak vůbec ne za tyto masakry.

Velitel ruské 83. výsadkářské brigády Arťom Gorodilov byl obviněn a zatčen za podvod ve výši přibližně 10 000 eur (cca 240 tisíc korun), uvedl server The News York Times s odvoláním na agenturu TASS. Hrozí mu až deset let vězení. Gorodilov obvinění popírá a požaduje zproštění obžaloby. Vojenský soud údajně poslal důstojníka do vazební věznice do 19. srpna.

Gorodilov dříve velel ruskému 234. výsadkovému pluku, který byl podle zprávy amerického deníku v březnu 2022 odpovědný za vyhlazení civilních Ukrajinců v Buči.

Skutečné důvody obvinění z podvodu proti Arťomu Gorodilovovi by mohly být významné, upozorňuje Institut pro studium války (ISW). Ukrajinští představitelé nedávno oznámili, že ruské vojenské velení se pokusilo stáhnout části Gorodilovovy 83. výsadkové brigády z charkovského frontu poté, co jednotky utrpěly těžké ztráty a byly neschopné boje.

V Charkovské oblasti poblíž hranic s Ruskem ruské jednotky před několika měsíci obléhaly třetí frontu. Zpočátku rychle postupovaly, ale následně byly ukrajinskými silami zatlačeny zpět. Od té doby se situace ruských jednotek zhoršila a hrozí, že jejich útok selže.

Americká vláda loni uvalila sankce na plukovníka Gorodilova za jeho údajnou účast na hrubém porušování lidských práv, konkrétně za mimosoudní popravy. Pár dní poté, co se objevily snímky z Buči, byl Gorodilov povýšen na plukovníka, čímž se předměstí tohoto města stalo globálním symbolem teroru, který ruské síly přivedly do okupovaných ukrajinských měst.

Moskva popřela účast na vraždách v Buči a ruský prezident Vladimir Putin události označil za „provokaci". Podle The Times bylo však identifikováno dvacet příslušníků 234. pluku, kteří byli v době masakru v Buči, částečně díky sledování čísel, na která vojáci volali z mobilních telefonů ukrajinských obětí.

Představitelé Kremlu nedávno nechali zatknout řadu úředníků na ruském ministerstvu obrany a vysokých vojenských důstojníků na základě obvinění, která nesouvisela s jejich postavením. Tento krok pozorovatelé interpretují jako sérii „čistek", které směřují k eliminaci nespokojených a k posílení věrnosti v ruských řadách.

Arťom Gorodilov, bývalý velitel ruské 83. výsadkářské brigády, který byl nedávno zatčen za údajný podvod, popírá obvinění. Jeho zatčení je však vnímáno jako součást širší ruské politické strategie, která může být reakcí na jeho neúspěchy ve válce na Ukrajině. Gorodilovův pluk byl známý svou účastí v masakru v ukrajinské Buči, což podtrhuje kontroverzní povahu jeho vojenské kariéry.

Ruské vojenské velení se nedávno snažilo stáhnout části Gorodilovovy brigády poté, co utrpěly těžké ztráty v bojích v Charkovské oblasti, což ukazuje na obtíže, kterým Rusko čelí v průběhu současné ofenzívy proti Ukrajině.