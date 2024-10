Zelenskyj v rámci turné po Evropa přijel do Vatikánu. Setkal se s papežem

Papež František, vůdce téměř 1,4 miliardy katolíků po celém světě, opakovaně vyzývá k míru na Ukrajině a modlí se za ukrajinský národ, který označuje za „umučený“. V minulosti však vyvolal v Kyjevě pobouření, když apeloval na Ukrajince, aby "zvedli bílou vlajku a jednali". To byl přístup, který někteří vnímali jako kontroverzní.

Toto není první setkání Zelenského s papežem. Poslední soukromá audience proběhla v květnu 2023 ve Vatikánu a následně se znovu setkali na summitu G7 v Itálii.

Kromě papeže jednal Zelenskyj v předchozích dnech i s italskou premiérkou Giorgií Meloniovou, která zopakovala svůj závazek podporovat Ukrajinu „tak dlouho, jak bude potřeba“. Dále oznámila, že další mezinárodní konference o obnově Ukrajiny proběhne v červenci 2024 v Římě.

Zelenskyj vedl důležité rozhovory také s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem. Po setkání popřel spekulace, že by s evropskými lídry jednal o podmínkách příměří s Ruskem, a uvedl, že takové zprávy šíří Rusko v rámci dezinformačních kampaní.

Klíčovou částí Zelenského cesty po Evropě je prezentace jeho „vítězného plánu“, který představil například i Macronovi. Ve čtvrtek se prezident Ukrajiny setkal v Londýně s novým generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem a britským premiérem Keirem Starmerem. Zelenskyj se snaží přesvědčit spojence, aby Kyjevu poskytli více zbraní, včetně dlouhodosahových zbraní pro útoky na ruské cíle hluboko v Rusku.

Spojené státy a Británie však zatím tuto žádost odmítly kvůli obavám, že by to mohlo NATO zatáhnout do přímého konfliktu s Ruskem. Mark Rutte však uvedl, že neexistuje právní překážka bránící Ukrajině použít zbraně dodané Západem pro útoky na Rusko. Rozhodnutí je ale na jednotlivých zemích, které zbraně poskytují.

Setkání spojenců v rámci kontaktní skupiny na podporu Ukrajiny, které bylo plánováno na sobotu na americké letecké základně v německém Ramsteinu, bylo nakonec odloženo kvůli nepřítomnosti amerického prezidenta Joea Bidena. Ten se nyní soustředí na řešení situace v USA spojené s hurikánem Milton.