Zhroucené mosty, zaplavené silnice. Povodně jsou katastrofální i v Polsku

Hráz nedaleko Stronie Śląskie nevydržela tlak rozbouřené řeky Biała Lądecka, která patří do povodí Odry. Gazeta Wyborcza uvádí, že voda nyní volně proudí do města, bere vše, co jí stojí v cestě, a zaplavuje ulice v centru města.

Městečko, které má přibližně 6000 obyvatel, se nachází v Dolním Slezsku nedaleko hranic s Českou republikou.

Kvůli stoupající hladině vody zůstalo mnoho lidí uvězněných ve svých domech a panelácích, neboť voda sahá až na úroveň prvních pater.

Situace ve městě je podle polského deníku kritická. Jeden z mostů se zhroutil a další je vážně poškozen. Všechna silniční spojení s městem jsou přerušena, což výrazně komplikuje práci záchranářů. Polské složky nasadily do záchranných prací vrtulník Black Hawk a pomáhají také vojáci.

Město čelilo mimořádně silným povodním i v roce 1997, ale současná situace může být ještě horší než tehdy, přičemž povodňová vlna může dosáhnout výšky až 700 centimetrů.

V sobotu po vydatných deštích přetekla i přehradní nádrž v nedaleké vesnici Międzygórze, jak připomíná DPA.