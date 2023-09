Zpátky do války na Ukrajině: Žoldnéři Wagnerovců se po smrti Prigožina vrátili do Bachmutu

Reportéři začlenění do ukrajinské armády vedli rozhovor s operátorem dronu, který zahlédl žoldáky zpět na bitevním poli v Bachmutu, aby zaplnil nedostatek vojáků pravidelné ruské armády.

„(Wagnerovci) se vrátili, rychle vyměnili velitele a vrátili se sem,“ řekl operátor, kterého identifikovali pouze jeho volacím znakem „Groove“.

Soukromá vojenská jednotka hrála klíčovou roli v nejdelší a nejkrvavější bitvě války o dobytí Bachmutu v květnu, kdy její bývalý vůdce Jevgenij Prigžin oznámil stažení svých bojovníků.

Ukrajinské síly pomalu, ale jistě získaly zpět desítky kilometrů čtverečních od brutálního ruského útoku na Bachmut minulou zimu, nyní zpět kolem severního a jižního křídla válkou poničeného města a hlásily postupné zisky. Pokrok byl však pomalý kvůli silně opevněné ruské obraně.

„(Rusko) shromáždilo vojáky z okolních oblastí a přivedlo je sem,“ dodal Groove. "Nezbylo jim tu mnoho personálu."

V sobotu americký think-tank Institute for the Study of War (ISW) uvedl, že zdroje spojené s Wagnerovci tvrdily, že asi 500 členů této skupiny se připojilo k „nové blíže nespecifikované organizaci“ pro další nasazení na jižním křídle Bachmutu.

Byli mezi nimi údajně i bojovníci Wagnerovy skuppiny, kteří se odmítli připojit k Prigožinově vzpouře proti ruskému vojenskému vedení ve dnech 23. až 24. června 2023.

ISW vyhodnotil, že „nesouvislé“ Wagnerovy kontingenty „je nepravděpodobné, že se zorganizují do soudržné bojové síly nebo že budou mít dopad na ruské bojové schopnosti“.