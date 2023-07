Žralok útočil ve státě New York. Úřady řeší hned dvě napadení během jediného dne

Patnáctiletý chlapec podle deníku New York Post v pondělí surfoval na ostrově Fire Island ve státě New York, když jej žralok kousl do nohy, konkrétně do kotníku a prstů. Teenager doplaval ke břehu, kde mu pomohl kolemjdoucí. Poté byl převezen k ošetření do nemocnice. Úřady následně potvrdily, že útočil žralok blíže nespecifikovaného druhu.

Už předtím ohlásila stejně stará dívka, že ji něco kouslo do nohy na pláži vzdálené jen tři míle od místa, kde došlo k útoku na mladého surfaře. V tomto případě ovšem není jasné, zdali útočil žralok, anebo jiný mořský tvor.

V úterý ráno pak plavčíci spatřili skupinu asi 50 žraloků písečných u břehů ostrova Long Island. Pláž, kde k pozorování došlo, zůstala uzavřená až do půl desáté dopoledne. Žraloky do té doby sledovaly specializované drony.

Zmíněný list připomněl, že během loňské letní sezóny bylo na Long Islandu zaznamenáno osm žraločích útoků, což byl nebývale vysoký počet.