Ztracená ponorka Titan je nejspíš v hloubce 13.000 stop. Jak hluboko to v oceánu vlastně je? SROVNÁNÍ

Ponorka Titan se dle zprávy CNN odpojila od své mateřské lodě v neděli ráno asi 1 hodinu a 45 minut poté, co se spustila do hloubky téměř 13.000 stop. Kontakt s ní byl zcela přerušen až dodnes.

Od té doby ve vodách pátrají američtí i kanadští záchranáři za pomoci lodí, letadel či bójí se sonarem. Americká pobřežní stráž ve středu ujišťovala, že stále pomýšlí na záchranu pětice pohřešovaných, jakkoli konstatovala, že neví, kde se nachází.

I kdyby se ponorku podařilo najít, museli by k ní krizoví pracovníci dopravit záchranné vybavení a pokud možno ji dostat na hladinu. Vrak Titaniku se nachází v hloubce již zmíněných asi 13.000 stop a vyzvednout cokoli z takovéto hloubky je extrémně složité.

Titanic spočívá v hloubce přibližně 12.500 stop pod hladinou moře. Pro lepší představu, nejhlubší potápění na světě dosáhlo v roce 2022 hloubky 1.090 stop, zatímco nejvyšší budova na světě Burdž Chalífa, by se "ponořila do oceánu" pouze do 2.717 stop - stále zbývá přibližně 9.700 stop, než se dosáhne vraku Titaniku na dně.

Podívejte se, jak hluboko mířila turistická ponorka Titan, než zmizela.

-----------------------------------------

Zóna slunečního záření: 130 stop

- Sluneční světlo vstupující do vody může dosáhnout až 660 stop.

Záznam "Free" ponorů: 393 stop

- Jeden z nejhlubších ponorů s jediným nádechem vzduchu, dokázal Arnaud Jerald v roce 2022.

-----------------------------------------

Zóna soumraku: 660 stop

V této hloubce může proniknout vodou jen malé množství světla.

Nejhlubší záznam potápění: 1.090 stop

- Ahmed Gabr vytvořil rekord v roce 2014, trénoval roky předtím.

Empire State Building: 1.250 stop

Nejhlubší podvodní záchrana akce: 1.575 stop

- Dva muži byli na 76 hodin uvězněni v ponorce u pobřeží Irska a 29. srpna 1973 byli zachráněni.

Nejvyšší budova na světě: 2.717 stop

- Burdž Chalífa, Spojené arabské emiráty

-----------------------------------------

Půlnoční zóna: 3.300 stop

V tomto rozmezí se nachází téměř 90 procent oceánu. Je zde úplná tma a skoro mrzne.

Severní ledový oceán: 4.000 stop (průměrná hloubka)

Obří tichomořská chobotnice: 4.900 stop

- Maximální hloubka zaznamenaná u jedné z největších oceánských chobotnic.

Blue Ridge Mountains: 6.683 stop (maximální výška)

Vorvaně: 7381 stop (maximální hloubka)

Grand Canyon: 8.000 stop (maximální výška)

Golden Gate Bridge: 9.000 stop

- Celková vzdálenost, kterou by se most vertikálně protáhl při otočení.

Titan: 9-13.500 stop

- Ponorka, kterou vlastní společnost OceanGate, je člověkem ovládaný ponorný člun navržený tak, aby dopravil pět lidí do hloubky 13.123 stop. Jeho poloha je v současné době neznámá.

RMS Titanic: 12.500 stop

- Vrak Titaniku leží téměř 3,4 mil (3,8 kilometrů) na dně oceánu.



Zdrojem dat jsou: CNN, National Oceanic and Atmospheric Administration; Dive Magazine; Empire State Building (esbnyc.com); Burj Khalifa (burjkhalifa.ae); Monterey Bay Aquarium; US Department of the Interior; UC San Diego; Golden Gate Bridge (goldengate.org); Guinness World Records; Vertical Blue.