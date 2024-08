ANALÝZA | Severokorejci a sport? Na olympiádě jsou schopni zazářit, fotbalisté už mají svůj prim za sebou

Severokorejští sportovci získali na letní olympiádě v Paříži zatím dvě stříbrné medaile. První vysoutěžil ve smíšené čtyřhře stolního tenisu Ri Jong-sik a Kim Kum-yong, druhou v synchronizovaných skocích do vody ženy Kim Mi-rae a Jo Jin-mi.

Severní Korea oproti svému jižnímu sousedovi Korejské republice ve sportech nijak nevyniká, najdou se ale i výjimky.

Fotbalisté už v minulosti zazářili

Už v roce 1966 se severokorejský fotbalový tým jako jediný z asijského kontinentu účastnil mistrovství světa ve fotbale, které pořádala Anglie – a nevedla si vůbec špatně. Po porážce 0:3 se Sovětským svazem uhrála remízu 1:1 s Chile. Ve třetím zápase čelila Itálii a překvapivě ji porazila 1:0, čímž si zajistila druhou postupovou příčku. Ve čtvrtfinále proti Portugalsku předvedli Severokorejci velmi sympatický výkon , přesto odešli s porážkou 3:5.

Od té doby ale severokorejský sport šel obecně rychle dolů. Zdejší fotbalový tým se opět kvalifikoval až na mistrovství světa ve fotbale v roce 2010, pořádala ho Jihoafrická republika. Schytal zde ale tři porážky, postupně od Brazílie, Portugalska a Pobřeží Slonoviny. Zejména prohra s výběrem Cristiana Ronalda byla potupná – Severokorejci nedali ani jeden gól, dostali jich hned sedm.

Letos severokorejští fotbalisté nepodávají vůbec špatné výkony v kvalifikaci o mistrovství světa ve fotbale 2026. Portfolio týmů se rozšířilo ze současných 32 na 48 a Severokorejci tak mají výraznější šanci uspět, nepatří totiž k těm nejhorším na asijském kontinentu. Dosud se jim podařilo vyřadit Myanmar a Sýrii a společně s Japonskem postoupili do závěrečné fáze kvalifikace. Tady na ně čekají slabší týmy Uzbekistánu, Spojených arabských emirátů a Kyrgyzstánu. Síly rovněž srovnají s Katarem a Íránem. Pokud neuspějí hned, ještě stále mají k dispozici kvalifikaci rozšířenou a čtvrté a páté kolo.

Na olympiádě Severokorejci trhají rekordy

Za celou olympijskou historii obdrželi severokorejští reprezentanti celkově 59 medailí, z toho 16 zlatých, 19 stříbrných a 24 bronzových. Hned 18 ze všech 59 cenných kovů je ze vzpírání, 10 z wrestlingu a po osmi z boxu a juda. Zbytek Severokorejci získali v různých sportech, jako třeba gymnastice, stolním tenise nebo střelbě. Un Guk Kim na olympiádě v Londýně roku 2012 dokonce zlomil světový rekord, když při vzpírání zvedl 327 kilogramů.

Na zimních olympiádách se tamním sportovcům daří daleko hůře, za celou jejich historii získali pouze dvě medaile, konkrétně v letech 1964 a 1992 – stříbrnou v rychlobruslení a bronzovou v short-tracku.

Severokorejský olympijská historie má i svůj politický rozměr. Pchjongjang rozzuřilo, když v roce 1981 Mezinárodní olympijský výbor určil jako pořadatele letních her pro rok 1988 jihokorejský Soul. Obě země se od svého vzniku v roce 1948 „praly“ o mezinárodní prestiž. Kim Ir-sen tehdy přišel s nabídkou, aby MOV rozdělil konání her půl na půl mezi Soul a Pchjongjang, ale nepochodil. Severní Korea tak hry bojkotovala.

Stalo se tak po dvou bojkotech z let 1980 a 1984, kdy se nejprve 66 zemí nezúčastnilo her v Moskvě, a následně o čtyři roky později neodjely země východního bloku do Los Angeles. „Bojkot olympijských her z naší strany je v současných podmínkách nereálný,“ řekl v roce 1986 sovětský vůdce Michail Gorbačov a KLDR tak na bojkot zůstala sama. Přidaly se k ní pouze Nikaragua, Etiopie, Madagaskar a Kuba.

Hokejové výkony nejsou žádná sláva

Pro změnu severokorejští hokejisté se v současné době nacházejí v divizi IIIB mistrovství světa. Letos si tak zahráli s týmy jako je Bosna a Hercegovina, Hongkong, Filipíny, Singapur nebo Írán; příští rok se severokorejský tým popere ještě s Mexikem a Mongolskem. Pod třetí divizí mistrovství světa už se nachází pouze divize IV, kde jsou současně týmy Malajsie, Mongolska, Kuvajtu a Indonésie, v příštím roce se zapojí ještě Arménie a Uzbekistán.

Ženský hokejový tým Severní Koreje se nachází pouze o jednu divizi výš. Během zimních olympijských her roku 2018, které se konaly v Jižní Koreji, se ženské týmy severu i jihu sloučily a hrály společně. Tento tým ale v základní skupině skóroval pouze jednou proti Japonkám a utrpěl debakly shodně 0:8 se Švédkami a Švýcarkami. Olympijský turnaj Korejky opouštěly s negativním skóre 2:28 poté, co ještě jednou skórovaly proti švédským sportovkyním v zápase o sedmé místo a eventuálně prohrály 1:6 – a skončily tak úplně poslední.