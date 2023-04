Scania a Northvolt vyvinuly baterii, která vydrží celou životnost nákladního auta

Západní představitelé se připravují na to, že ruský prezident Vladimir Putin v reakci na očekávanou protiofenzívu ukrajinské armády proti ruských okupačním vojskům na Ukrajině použije "všechny nástroje, které mu zbývají", včetně jaderných hrozeb a kybernetických útoků. Napsal to dnes server deníku The Guardian.