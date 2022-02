Do Česka dorazil benzin E10. Některá auta ale může poškodit

Pohonné hmoty jsou v současnosti pojmenovány řadou nejrůznějších názvů. Kromě klasického dělení benzinu dle oktanového čísla na kategorie 95, 98 a jiné, specifické 100oktanové typy se lidé mohou při tankování setkat také se symboly E5 a E10. Jejich značení je poměrně nenápadné, k nalezení bývá až na stojanech a tankovacích pistolích v malém kruhu pod názvem benzinu. Řidiči by přitom měli znát, jaký druh mohou do svého auta tankovat, aby nedošlo k poškození motoru.

Vyšší číslo rovná se více biosložky

Benzin jakožto pohonná hmota je v současnosti vyráběn podle evropské normy o technických požadavcích bezolovnatých automobilových benzinů. Ta kromě povinných provozních parametrů definuje také obsah etanolových neboli lihových příměsí, a to maximálně do deseti procent objemu. V této souvislosti hovoříme především o přidávání biolihu.

S ohledem na jednotlivé symboly obsahuje benzin s označením E5 ve složení do 5 % biosložky, E10 potom maximálně dvakrát tolik. Je pravděpodobné, že by se mohl typ E10 v budoucnu postupně stát převažujícím typem benzinu, a to zejména pro jeho určité ekologické přínosy.

Zelená česká budoucnost

Česká republika jakožto stát Evropské unie je zavázána plnit její politické cíle. „Pro Evropskou unii je jednou z hlavních priorit životní prostředí a zde je nosným tématem snížení emisí v dopravě a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů pro pohonné hmoty,“ uvedl pro server EuroZprávy.cz mluvčí České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu Václav Loula.

Podle něj právě biopaliva plní cíle ekologizace pohonných hmot. „Benzin E10 má nižší uhlíkovou stopu a více obsaženého kyslíku, který zvyšuje efektivitu spalování. Jeho nasazení je v tomto směru ekologicky i ekonomicky nejrozumnějším řešením pro splnění evropských emisních cílů“ doplňuje.

Kam jaký typ tankovat?

Kvalita E5, tedy nižší obsah příměsí, se aktuálně týká kategorie benzinů Natural 95, ačkoli v závislosti na síti čerpacích stanic mohou být i zde ve složení obsažena nejrůznější aditiva. Toto palivo je ale možné tankovat do osobních aut v podstatě bez omezení. Symbol E10 je poté na českých čerpacích stanicích k vidění spíše u nadstandardně aditivovaných benzinů, které spadají do kategorie benzinů 98 a vyšších.

Takový typ mohou řidiči natankovat například v síti stanic Benzina. Tam je kromě klasického benzinu Efecta 95 s označením E5 k dispozici také prémiový benzin Verva 100 se symbolem E10. Toto palivo však neobsahuje biolíh, ale jiný éter z biomasy pod názvem ETBE. „Zároveň s navýšeným podílem ETBE se zvýšil poměr kyslíkatých látek, takže Verva 100 nyní spadá do kategorie E10 i přesto, že neobsahuje biolíh,“ uvedl pro server EuroZprávy.cz Pavel Kaidl, mluvčí společnosti ORLEN Unipetrol.

Pozor na výjimky

Benzin E10 je vhodný jako pohonná hmota pro osobní automobily vyrobené podle normy Euro 4, která platí od roku 2005. Na benzin s deseti procenty biolihu jsou tak stavěna auta stará sedmnácti let a mladší. I zde však platí určité výjimky. Do některých modelů novějších vozidel by benzin E10 neměl přijít vůbec. Natankování nevhodného typu by sice jednorázově nemělo mít příliš vysoký dopad, rozhodně se ale nedoporučuje.

Zbystřit by měli především majitelé aut značek Fiat, Renault, Opel, Toyota či Volkswagen. Kompatibilitu konkrétního vozu s benzinem typu E10 je možné zjistit v přehledu Evropské asociace výrobců automobilů (ACEA).

Ta také členských státům Evropské unie doporučuje, aby zachovaly dostupnost benzinu s nižší příměsí biopaliva pro starší modely aut, do kterých není typ E10 vhodný. K úplnému vytlačení benzinu E5, o kterém se spekulovalo v minulých letech, by tedy zatím dojít nemělo, záleží ale na změnách v zákonech.

Starší auta nejsou pro E10 uzpůsobena

Průměrné stáří vozového parku je v Česku patnáct let. Na silnicích ale stále jezdí i některé starší vozy, do kterých není E10 vhodná. Směs benzinu s lihem má totiž jiné vlastnosti než samotný benzin. „Pro spálení určitého množství etanolu je zapotřebí menší množství vzduchu než v případě benzinu. Proto musí motor nasát více paliva, což se promítne v jeho vyšší spotřebě,“ vysvětlil pro server EuroZprávy.cz konstruktér spalovacích motorů, jehož jméno redakce zná, ale na jeho žádost nezveřejní. Ekonomická výhodnost benzinu s příměsí etanolu je proto pro řidiče otázkou.

Odlišné vlastnosti paliva je poté nutné brát v potaz zejména u benzinových motorů s takzvaným neřízeným katalyzátorem. Ty nemají senzor na měření obsahu kyslíku ve výfukových plynech, který určuje, kolik paliva má být vstříknuto do motoru. „Takový motor nemůže reagovat na změnu poměru paliva a vzduchu, při němž dochází k ideálnímu spalování,“ doplňuje konstruktér motorů.

Podle něj by v takovém případě hrozilo vážné poškození motoru v podobě propálení pístu či ventilů. Většina aut v současném provozu však takovému riziku není vystavena. U benzínových motorů totiž přišel konec neřízených katalyzátorů se zavedením normy Euro 1 v roce 1993 a novější auta jsou vybavena potřebnými čidly.

Pro veterány z 50. až 60. let minulého století doporučuje Václav Loula dle svých zkušeností 100oktanový aditivovaný benzin na bázi ETBE v kvalitě E10, který takovým autům zajistil bezproblémový provoz.

Kam při tankování pro radu?

Benzin E10 je v současné době již běžně zaveden v několika zemích Evropské unie. Řidiči jej najdou na čerpacích stanicích v Německu, Francii, Anglii, Belgii, Maďarsku, Bulharsku, Rumunsku a na Slovensku. Zde by měli být obezřetní především majitelé starších aut z počátku 90. let minulého století a při tankování se držet symbolu E5 v kroužku.

Pokud si řidič po příjezdu na čerpací stanici neví rady, může se podle mluvčího společnosti ORLEN Unipetrol Pavla Kaidla obrátit na místní zaměstnance. „Personál na čerpacích stanicích Benzina je standardně vyškolen a připraven poskytnout zákazníkům informace o vlastnostech paliv,“ uvedl.

Automobilový benzin od začátku letošního roku postupně zdražuje. Průměrná cena za jeden litr benzinu Natural 95 přesáhla minulý týden 37 korun, jak vyplývá z dat Českého statistického úřadu. Nárůst činí 0,34 koruny za litr. Vůbec nejvýrazněji vzrostla cena mezi pátým a šestým týdnem letošního roku, a to o čtyři haléře. Motorová nafta je oproti tomu zhruba o korunu levnější.