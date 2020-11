Průzkum: First minute zájezd plánuje koupit až o 40 procent méně Čechů

Vliv pandemie lze pozorovat už na letošní letní sezoně, kdy na dovolenou do ciziny podle průzkumu vyrazil každý desátý Čech. V předchozích letech to byl každý třetí. Navíc lidé výrazně omezili pobyty u moře, pokud do zahraničí odjeli, zvolili jiný typ dovolené. "K moři meziročně vyrazilo o tři čtvrtiny méně lidí. Takto dramatický propad nezaznamenal český cestovní ruch ani v roce 2016, kdy byl zasažen teroristickými útoky v turistických destinacích," upozornil manažer marketingu a komunikace ERV Evropské pojišťovny Vlastimil Divoký.

Tuzemské cestovní kanceláře (CK) už zahájily prodeje zájezdů na příští léto. Klienti cestovní agentury Invia podle její mluvčí Andrey Řezníčkové poptávají aktuálně především Tunisko, Řecko a Bulharsko. Čedok eviduje největší zájem o řecké ostrovy, Turecko, Španělsko ale také Albánii, uvedla mluvčí CK Eva Němečková.

Podle zástupců CK a agentur lidé při koupi zájezdů z nabídky first minute hojně využívají poukazy, které v posledních měsících získali. CK mohly podle nového zákona tzv. lex voucher vydávat na zrušené zájezdy s plánovaným odjezdem od 20. února do 31. srpna klientům místo hotovosti poukazy. Nárok na vrácení hotovosti budou mít čeští klienti, kteří poukaz k úhradě jiné cesty nevyužijí do 31. srpna. CK připravily i vlastní poukazy, na které se vztahují individuální podmínky.