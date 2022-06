Letní dovolená se blíží, myslete na pojistku na cesty

Na dovolenou se většina z nás těší jako na čas, kdy zapomeneme na běžné starosti a budeme si co nejvíc užívat. Všichni si takový relax zasloužíme, vždyť normálně nevíme, kam dřív skočit. Abychom ale neustále nemuseli myslet na to, co bychom dělali, kdyby se něco stalo, je třeba sjednat si cestovní pojištění.

Mysleli jste si, že i na letní dovolenou stačí celoroční pojištění ke kreditní kartě? Mohlo by vás zaskočit, že nepokryje celou škodu. Ke kartě většinou máte sjednané krytí do maximální výše 1-3 miliony korun, což nemusí stačit. Ošetření v zahraničí prostě něco stojí.

Že máte evropský průkaz zdravotního pojištění, tak proč by to nestačilo? Zdravotnické zařízení vás sice v rámci zemí EU ošetří, ale může požadovat nejrůznější doplatky na léčbu. Navíc Karta evropského pojištění nekryje ošetření v soukromém zařízení.

Na co se cestovní pojištění vztahuje?

Někteří z nás se mylně domnívají, že cestovní pojištění jen kryje léčebné výlohy. Velký omyl, cestovní pojištění vám toho nabídne mnohem víc.

Pojištění léčebných výloh je samozřejmým základem cestovního pojištění, kdo by taky byl nadšený z toho, že by za ošetření a léčbu měl zaplatit i miliony? Aby to nehrozilo, je třeba si dobře sjednat i limity krytí léčebných výloh. Minimem jsou 3 miliony a víc pro cesty po Evropě a 5 milionů a víc pro cesty mimo Evropu nebo na lyže.

Další důležitou součástí cestovního pojištění jsou asistenční služby, které vám jsou nepřetržitě k dispozici pro případ nenadálé události. Volat byste je měli vždy, když se něco stane, krok za krokem vás navedou s tím, co máte dělat, pomohou i s komunikací v cizím jazyce. Pokud to bude třeba, doporučí vám i nejbližší smluvní zdravotní zařízení.

Od věci není ani pojištění odpovědnosti za škodu. Stačí chvilka neopatrnosti a někomu jinému nechtěně způsobíte škodu. Ať jde o škodu na zdraví, životě nebo majetku, pojištění odpovědnosti vás před jejími finančními dopady ochrání. Myslete ale na to, že musí jít o neúmyslné jednání, zároveň škodu nesmíte způsobit pod vlivem alkoholu.

Víte, že do cestovního pojištění můžete zahrnout i pojištění zavazadel, pojištění proti stornu a úrazové pojištění? I úrazy se totiž během dovolené stávají, když kvůli nim pak nemůžete třeba chodit do práce a přijdete dočasně o příjem, není to zrovna příjemně. Díky úrazovému pojištění za každý den léčby aspoň dostanete nějaké plnění.

Náš tip: Sjednejte si ho online a porovnejte jednotlivé nabídky

Možná byste o sjednání pojištění na cesty i uvažovali, nechce se vám ale hledat pobočku pojišťovny, kde byste pojištění uzavřeli? Už dávno není osobní návštěva pobočky nutností, cestovní i další pojištění můžete sjednat online. Dokonce můžete porovnat nabídky jednotlivých pojišťoven a vybrat si to nejvýhodnější. Smlouvu akceptujete zaplacením pojistného, jednodušší už to být nemůže.