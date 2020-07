Armádě se daří nábor pro výsadkový pluk v Chrudimi, vznikla jednotka "komando"

Od 1. října se prapor i nový útvar sloučí do 43. výsadkového pluku, který bude dál nabírat 100 až 200 vojáků ročně.

"Když se nyní budete chtít přihlásit k výsadkářům, tak již místa k nástupu na základní výcvik od 1. října jsou všechna plná. Jediná šance je teď nástup 1. ledna," uvedl Zelinka.

Nejvíce se rekrutují zájemci o specializace střelec - výsadkář, kulometník - výsadkář, ostrostřelec - výsadkář a řidič - výsadkář s hodnostmi svobodníka a desátníka. Armáda nabírá lidi také na pozice výsadkářských zdravotníků.

Třicet záložáků na padáku. Zvládli základní výsadkový kurz. Museli taky cvičně otevřít záložní padák. Mrkněte, jak se s tím poprali. #JsmeArmada #VimeCoUmime pic.twitter.com/IUMFLpn8yc — Armáda ČR (@ArmadaTweetuje) July 28, 2020

Údaje o tom, kolik vojáků slouží v Chrudimi, armáda nezveřejňuje. Podle starosty Chrudimi Františka Pilného (ANO) se celkový počet zvýší o 600 vojáků. Armáda řekla pouze to, že po dokončení transformace na pluk počet vzroste zhruba dvojnásobně.

Podle Zelinky bude pluk od vzniku v říjnu schopen operací. "Výhodou je, že nevzniká na zelené louce. Tvrdé jádro výsadkového praporu zůstalo a kolem něj se nabaluje dužina výsadkového pluku," řekl Zelinka.

S rozšířením je spojena i přestavba kasáren a letiště. Ubytovna se zvýší o jedno patro s kapacitou 150 lidí, práce již začaly. Bude také nutné zdemolovat dva plechové objekty, na jejichž místě bude stát víceúčelové administrativní centrum. V plánu je i výstavba skladu, rekonstrukce jídelny a zbrojního skladu, oprava a přístavba leteckého hangáru, stavba tunelové střelnice na letišti a časem i sportovišť. Pro parkoviště v areálu armáda odkupuje přilehlý pozemek katolické církve, na ceně se již obě strany shodly.

Výsadkový pluk bude k výcviku využívat vojenský prostor v Bílku u Chotěboře na Havlíčkobrodsku, který je od roku 2005 uzavřený. Dosud vojáci z posádky v Chrudimi jezdí za terénním výcvikem do vojenských újezdů. Do Libavé to však mají zhruba 180 kilometrů a do Boletic ještě o 30 víc, zatímco Bílek je necelých 40 kilometrů od Chrudimi. Vojáci tak ušetří nejen peníze, ale i čas při přesunech.