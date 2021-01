Česká armáda ukončila velení výcvikové mise EU v Mali

"Podobný úkol jsme plnili poprvé a i přes překážky v podobě covid-19 a politické situace v Mali ho naši vojáci zvládli výborně," uvedl na twitteru ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO). Ridzákovi a jeho týmu za jejich práci poděkoval.

Ridzák velení nad asi sedmi stovkami vojáků převzal loni 12. června od portugalského předchůdce. Hlavním úkolem mise EUTM je pomoc při výstavbě a výcviku malijské armády, která bojuje proti islámským radikálům. Česká republika do ní nyní přispívá 120 vojáky. Z nich se asi čtyři desítky podílely na velení misi, dalších více než 70 vojáků má na starosti ochranu velitelství a výcvikové základny Koulikoro. Výcvik malijských vojáků se v posledních týdnech začal přesouvat i do dalších částí země, kam čeští vojáci evropské instruktory doprovází. Česká armáda také do Mali vyšle speciální síly, které se pod francouzským velením zapojí do boje proti islámským radikálům. Operační úkol podle armády převezmou v prvním letošním čtvrtletí.

České velení misi zásadně zkomplikovala pandemie, kvůli které v dubnu asi polovina spojeneckých vojáků odcestovala domů. Podle Ridzáka tak bylo jedním z hlavních úkolů obnovení přerušeného výcviku do původního stavu, dalším zahájení nového mandátu schváleného Evropskou unií. Rozšířil se počet personálu i rozpočet mise, EUTM může nově poskytovat poradenství i dalším zemím z regionu. "Návrat vojáků do mise jsme pečlivě naplánovali, výcvik bylo nutné vhledem k úkolům obnovit. Nešlo čekat do úplného odeznění pandemie," uvedl Ridzák. Další překážku ve výcviku znamenal srpnový státní převrat.

Během českého velení mise se změnil systém výcviku, nově budou instruktoři cvičit Malijce i v polních podmínkách ve střední části země. "Přizpůsobili jsme se potřebám a operačním cyklům malijské armády a budeme vojáky cvičit blíže k místu jejich nasazení," uvedl Václav Vlček, náčelník štábu velitelství mise v Bamako. Od loňského listopadu do konce ledna bude vycvičeno 600 malijských vojáků.

Převzetí velení misi v Mali bylo podle velitele operačního velitelství AČR Josefa Kopeckého logickým navázáním na získané zkušenosti české armády v Mali. "Naše velení misi EUTM-M nám umožnilo v rámci koalice prokázat nabyté schopnosti a zkušenosti příslušníků AČR a připravenost k převzetí velení i v dalších misích EU i NATO," poznamenal.

České velení mise iniciovalo během svého působení například rozsáhlou rekonstrukci poddůstojnické školy v Banankoro či střelnice poblíž výcvikové základny Koulikoro. Vojáci také zajistili přepravu humanitární pomoci od Člověka v tísni a hnutí Stonožka.