Lidé jsou už na kontroly připraveni, tvrdí policistka

"Řidiči jsou už připraveni dopředu, jsou to nejčastěji lidé, kteří jedou do práce a mají přichystané potvrzení od zaměstnavatele. V porovnání s minulým pondělím je to rozdíl. Ze začátku to bylo ještě zmatené, lidé často neměli potvrzení u sebe, dávali jsme jim ho až na místě a tady jej vypisovali. Tím, že už jsme tady jako hlídka často, řadu z nich poznáme a už na sebe jen mávneme," řekla dnes ČTK jednadvacetiletá policistka Diana z olomouckého obvodu.

Zatímco pro řidiče je tato situace zcela mimořádná, řada policistů z Olomouckého kraje si již tuto premiéru "odbyla" přesně před rokem, kdy se kvůli šíření pandemie uzavřela oblast kolem Litovle a Uničova. Na kontrolu mimořádných opatření tam tehdy dohlíželi policisté z celého kraje. "Pro mě už to novinka není, dělám tady to stejné jako loni na jaře. Tehdy to však bylo podstatně přísnější, opravdu jsme zastavovali z každé strany každé vozidlo, tvořily se kvůli tomu i kolony. Kontrolovali jsme i kamiony, řidiči tehdy byli více nervóznější, spěchali třeba do práce. Nyní to bereme namátkově a lidé jsou trpělivější, chápou, že je to naše práce," uvedla policistka.

Výjimečně však policisté narazí i na negativní reakce - v neděli se například jednomu z nich nelíbil způsob zastavení, či na řidiče, kteří neskrývají v souvislosti s pandemií obavy. "Jsou to většinou řidiči starší, bojí se, dodržujeme dvoumetrovou vzdálenost a občanský průkaz a potvrzení nám ukážou jen přes zavřené okénko," řekla policistka. Podotkla, že nejtěžší je pro ni vysvětlit některým lidem, proč je za hranice okresů nepustí. "Někteří říkají, že tuto situaci nesledují, musíme jim ta opatření vysvětlit," doplnila policistka.

Její hlídka posílená vojáky má na hranici okresů dvě stanoviště, mezi kterými se pohybují. Celou službu však prostojí venku, a to bez ohledu na počasí ale i chybějící sociální zázemí. "Máme nárok na dvě technické přestávky, takže například můžeme zajet na benzinku na toaletu, kde se můžeme i na chvíli zahřát. Na počasí jsme ustrojeni, není to to nejlepší, ale dá se to vydržet," dodala policistka.

V Olomouckém kraji policisté kontrolují omezený pohyb přes hranice okresu na 170 místech, v terénu jim pomáhá přes 300 vojáků a 20 celníků. Dosud vrátili za hranice okresů téměř 700 řidičů, z toho 175 přes víkend, doplnil krajský policejní mluvčí Libor Hejtman.