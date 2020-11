Metnar: Zeman podpořil armádní rozpočet v současné podobě

O výši rozpočtu ministerstva obrany se vedou spory. Komunisté, kteří tolerují vládu ANO a ČSSD, podmiňují podporu celému státnímu rozpočtu snížením obranného rozpočtu o deset miliard. Premiér Andrej Babiš (ANO) i Metnar to opakovaně odmítli. Vláda chce ministerstvu obrany na příští rok dát 85,4 miliardy korun.

"Pana prezidenta jsem detailně informoval, proč potřebujeme rozpočet pro příští rok udržet ve výši schválené vládou. Vysvětlil jsem mu, že by škrt deseti miliard narušil modernizaci armády a probíhající strategické projekty," uvedl Metnar. "Zároveň jsem seznámil prezidenta s tím, jak při modernizaci armády využíváme potenciál českého obranného průmyslu. Závěr schůzky je ten, že pan prezident návrh rozpočtu v současné podobě podpořil," dodal.

Zeman se v úterý zúčastnil velitelského shromáždění české armády, kde se vyslovil pro její modernizaci. Za podmínku označil zapojení českého obranného průmyslu a nákup moderních zbraní.

Ministerstvo obrany chce příští rok podepsat tři významné zakázky za celkem 68 miliard korun na nákup nových děl, protiletadlového kompletu SHORAD a 210 pásových bojových vozidel pěchoty (BVP). Poslední projekt bude největší vojenskou zakázkou v moderní historii armády, ministerstvo za BVP zaplatí více než 50 miliard korun.

Organizace Transparency International (TI) dnes vyzvala Metnara, aby se zavázal, že zakázka bude skutečnou prioritou pro akviziční činnost ministerstva obrany. TI připomněla, že obrana chtěla smlouvu původně podepsat již letos. V tiskové zprávě se organizace podivila nad odložením zkoušek nabízených strojů od tří výrobců kvůli situaci kolem epidemie koronaviru. Je podle ní s podivem, že ministerstvo nedokáže podmínky pro největší zakázku zajistit. Zároveň TI uvedla, že kvůli zpoždění zakázky bude muset obrana nakoupit náhradní díly pro nyní využívanou techniku za stovky milionů korun.

Podle Pejška má posun harmonogramu projektu objektivní příčiny a české závazky v NATO neohrozí. ČTK sdělil, že říjnové měsíční zkoušky nabízených BVP nebylo možné během druhé vlny epidemie uskutečnit. "Takových zkoušek se účastní desítky osob z resortu ministerstva obrany i od dodavatelů, bylo by to rizikové a v průběhu testování by nebylo možné dodržet příslušná epidemiologická opatření," uvedl. Testování je nyní plánováno na začátek roku. Dodal, že cílem ministerstva je podpis smlouvy do poloviny roku, tedy ještě během mandátu současné vlády. Nákup náhradních dílů podle mluvčího se zpožděním zakázky nesouvisí. "Musely by se kupovat tak jako tak. Než vojáci dostanou nová BVP, musí cvičit a udržovat bojeschopná ta stávající," uvedl. Dodávky nových strojů jsou plánovány na léta 2022 až 2027. Za náhradní díly by ministerstvo podle předpokladů mělo zaplatit desítky milionů korun, dodal.