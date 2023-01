Babiš a Pavel na jednom místě. V katedrále svatého Víta proběhla bohoslužba za vlast

Bývalý vysoký představitel armády Petr Pavel by ve druhém kole prezidentské volby porazil předsedu ANO a bývalého premiéra Andreje Babiše se ziskem 57,6 procenta hlasů. Babiš by měl 42,4 procenta. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM pro CNN Prima News, který televize zveřejnila dnes. Účast při volbách by podle modelu STEM činila 68 procent voličů.