Babiš ve Sněmovně vulgárně útočil kvůli migračnímu paktu, zvýšení spotřební daně z nafty se neřešilo

Ke snížení spotřební daně na naftu došlo zejména kvůli inflačním tlakům a invazi ruských vojsk proti Ukrajině. „U motorové nafty nevylučujeme, že to bude trvalé opatření,“ řekl ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Jednání však zdržovali poslanci ANO a SPD.

Dnes bylo přítomno 143 ze dvou stovek zákonodárců. Šéf hnutí ANO Andrej Babiš mluvil několik desítek minut o migračním paktu Evropské unie s tím, že „migranti mají jiné pudy“ a nejsou schopni se asimilovat k českým zákonům. Narážel tím na snahy o redefinici trestného činu znásilnění. To má nově zahrnovat i případy zamrznutí či paralýzy oběti.

Následně Babiš několikrát neúspěšně navrhl pozměnit program schůze. Kritizoval předsedu vlády Petra Fialy, který nebyl přítomen kvůli zasedání Evropské rady. Ta se schází kvůli migračnímu paktu. „Chtěl bych poděkovat panu premiérovi za to, že naši pozici chrání, a chrání ji statečně, srdečně poděkovat,“ hájil nepřítomného Fialu ministr vnitra Vít Rakušan.

„Samozřejmě lže, lže opakovaně. Vůbec nic jste nepochopil,“ reagoval na Rakušanova slova Babiš s přednostním právem. Následně byl přerušen, protože slovně útočil na další poslance. „Premiér je neschopný a nechá vládnout Piráty, kteří tu Evropu chtějí zničit.“

„Migrace je katastrofa, obrovské nebezpečí,“ pokračoval Babiš. Navázal na něj poslanec Radim Fiala (SPD): „Je katastrofa, co vykládá Rakušan o českých národních zájmech.“ Zdůraznil, že ministr vnitra pozval pašeráky migrantů do ČR. „Český státní rozpočet to bude stát stovky miliard. Chci, aby se tady moji vnuci mohli žít bezpečně. Ministr Rakušan je viník toho, jestli sem budou chodit,“ uvedl.

Fiala (SPD) společně s Alenou Schillerovou (ANO) požádal o dvouhodinovou pauzu pro zasedání svého poslaneckého klubu. Poslanec Marek Benda (ODS) přišel s procedurálním návrhem, ať se o případné přestávce hlasuje. Následně byla vyhlášena patnáctiminutová pauza pro poradu sněmovního grémia.

Po několika protaženích pauzy vždy o patnáct minut došlo k domluvě klubů SPD a ANO s vedením sněmovny na přerušení schůze do příští středy.

EuroZprávy.cz o konfliktu mezi vládním kabinetem a Babišem psaly včera. „Migranti povinně přerozdělování nebudou, naopak je návrh vyváženým kompromisem mezi individuálním potřebami členských zemí a solidaritou,“ zdůraznila europoslankyně Markéta Gregorová (Piráti). Reagovala na nepravdivá slova šéfa ANO o tom, že migrační pakt zahrnuje kvóty na přijímání migrantů.

O plánech na zrušení nižší spotřební daně informovaly EuroZprávy.cz v květnu. „Hlavním důvodem dřívějšího návratu k původní sazbě daně je výrazný pokles ceny motorové nafty pro řidiče v České republice, která byla v dubnu jednou z nejnižších v celé EU,“ uvedl tehdy Stanjura.

Tato změna má přinést státnímu rozpočtu každý měsíc 727 milionů korun. Podle propočtů tak Státní fond dopravní infrastruktury dostane za stejné období až 73 milionů korun.