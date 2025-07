Co vlastně EU vyjednala? Trump zvažuje, že stejná cla jako pro Evropu zavede i pro ostatní

Americký ministr financí Scott Bessent, který dorazil do Švédska na jednání s čínským vicepremiérem He Lifengem, naznačil, že termín pro zvýšení cel může být posunut, což naznačuje, že zřejmě dojde ke zpoždění zvýšení cel na 30 %. Konečné rozhodnutí však bude podle něj záviset na prezidentovi Trumpovi.

V květnu Trump oznámil 90denní pauzu v obchodních sankcích, čímž snížil cla na 30 %, ale termín pro dohodu zůstal stanoven na 12. srpna. Americký obchodní zástupce Jamieson Greer během rozhovoru pro CNBC uvedl, že neočekává „nějaký obrovský průlom“ během jednání ve Stockholmu, ale na programu je například dohoda z minulého měsíce o urychlení dovozu vzácných kovů z Číny do USA.

„Očekávám pokračující monitorování a kontrolu implementace naší dosavadní dohody, ujistíme se, že klíčové kritické minerály plynou mezi oběma stranami a položíme základy pro vyvážený obchod v budoucnu,“ dodal Greer.

Mezitím, po oznámení dohody mezi USA a EU, která omezuje cla na 15 %, došlo k mírnému zhoršení nálady na trzích. Francouzský premiér François Bayrou označil dohodu s USA za „temný den“ pro Evropu, čímž naznačil, že EU se podvolila Trumpovým požadavkům.

Prezident Trump v rámci své návštěvy Skotska, kde se setkal s britským premiérem Keirem Starmerem, naznačil, že by mohl zavést „světová cla“ na všechny země, které neuzavřou obchodní dohodu s USA.

Tyto tarify by mohly činit mezi 15 % a 20 %, což by znamenalo, že EU by po všech jednáních mohla skončit s podmínkami podobnými těm, které by platily pro zbytek světa. „Řekl bych, že to bude někde v rozmezí 15 až 20 %. Pravděpodobně jedno z těchto dvou čísel,“ uvedl Trump.

Pokud jde o rozhovory s Čínou, Trump prohlásil: „Rád bych viděl, jak Čína otevře svou zemi.“ V květnu Trump uvedl, že Čína už „souhlasila s otevřením“ svého trhu, ale podle posledních komentářů se zdá, že ještě bude třeba dokončit některé detaily.