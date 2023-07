PŮVODNÍ ZPRÁVA | Babišova slova o kvótách jsou lživá. Evropská rada o migračním paktu nerozhoduje, říká Gregorová

Předseda vlády Petr Fiala upozornil na to, že ho šéf hnutí ANO Andrej Babiš vyzval k zablokování dohody o migraci. „Ponechme stranou, že obsah dohody z Rady ministrů vnitra odpovídá pozici, kterou schválila jeho vláda. Pominu i to, že on i jeho poslanci bezostyšně lžou a straší kvótami na migranty, které v dohodě vůbec nejsou,“ začal Fiala své vyjádření na twitteru .

„Nejhorší ale je, že Andrej Babiš opět ukázal, že EU vůbec nerozumí, i když neustále tvrdí opak a ‚dokazuje‘ to fotkami s kdekým. Kdyby totiž tušil, jak EU funguje, tak by věděl, že žádné blokování pozice Rady ministrů možné není,“ pokračoval.

Podle něj se nyní textu budou věnovat další evropské instituce. „...protože o tom zkrátka ministři vnitra už rozhodli. Evropská rada tyto věci vůbec neschvaluje, protože se využívá jiný legislativní postup,“ vysvětlil.

Babiš ve středu dopoledne na facebooku zveřejnil svůj projev z Poslanecké sněmovny. „Když veřejně řeknete, že ročně přijmeme 30 tisíc nelegálních migrantů, organizovaných pašeráky, tak jste je zkrátka pozvali,“ řekl.

„Proč se teď zvýšil počet ilegálních migrantů? A za jeden týden přišlo na Lampedusu 1500. Vždyť se tam utopilo několik set lidí v tom moři. Kdo je za to zodpovědný?“ rozčiloval se bývalý předseda vlády a neúspěšný kandidát na prezidenta.

Ve svém projevu pokračoval: „Takže já jsem z toho v šoku a samozřejmě pan ministr stále mění názory, vykládal nám o tom, že v podstatě měl stejný mandát a samozřejmě to vůbec nebyla pravda.“

Na facebooku již skutečně dříve napsal, že „zase mluvil o migraci“. „Ministr Rakušan zřejmě ani neví, co způsobil. Vyzval jsem proto premiéra Fialu, ať to v Evropské radě zvrátí. Pokud se o to ani nepokusí, nemá ve své funkci co dělat.“

Europoslankyně potvrdila slova Fialy

EuroZprávy.cz s dotazy k rozporu mezi premiérem a šéfem největšího opozičního hnutí oslovily europoslankyni Gregorovu (Piráti). Ta potvrdila slova Petra Fialy o tom, že Babišova slova o kvótách v návrhu Rady Evropské unie k migračnímu a azylovému paktu jsou lživá. „Migranti povinně přerozdělování nebudou, naopak je návrh vyváženým kompromisem mezi individuálním potřebami členských zemí a solidaritou,“ přiblížila.

Zdůraznila, že Evropská rada – jiná instituce než Rada EU – tento dokument schvalovat nebude. „To je skutečně zjevná neznalost bývalého premiéra Babiše,“ uvedla.

„V neposlední řadě také mohu potvrdit, že tento návrh se v Radě EU hlasoval tzv. kvalifikovanou většinou, tedy alespoň 65 % populace, opravdu ho tedy našlo vetovat,“ pokračovala Gregorová.

Nyní jsou tedy tři návrhy. Europoslankyně vylíčila, že se nyní původní návrh Evropské komise, návrh Evropského parlamentu, a po letech i návrh Rady EU, budou diskutovat mezi těmito institucemi v rámci takzvaného trialogu, kdy se snaží dojít ke kompromisu. „Finální podoba dokumentu tedy ještě může doznat změn, neočekávám ale změny příliš velké. Poté bude muset o finální verzi hlasovat Evropský parlament a zmíněná Rada EU, které za tři dny začne předsedat Španělsko,“ dodala.

Expert vysvětlil řádný legislativní postup

Migrační a azylová politika je rozhodována v rámci řádného legislativního postupu. „Jinými slovy Evropská komise předloží návrh, ke kterému se postupně vyjadřují zástupci členských států v rámci Rady Evropské unie a přímo volení zástupci v Evropském parlamentu. Obě instituce přitom mohou návrh libovolně upravovat. S kompromisním textem ovšem nakonec musí souhlasit všichni zúčastnění,“ zdůraznil politolog Janega z Univerzity Palackého pro EuroZprávy.cz. Potvrdil tak i slova europoslankyně Gregorové.

Evropská rada, kterou by podle Babiše měl Fiala návrh nového paktu zablokovat, do daného procesu vůbec nezasahuje, pokračoval Janega.

„V rámci Evropské rady se schází špičky evropské politiky, tedy premiéři nebo prezidenti členských států a řeší dlouhodobé cíle, obecnější témata nebo aktuální problémy. Prostor pro prezentaci národních postojů a zájmů zde je, ovšem není z této pozice možné jakkoliv významněji zasahovat do zmíněného legislativního postupu,“ doplnil.

Taková role připadá Radě Evropské unie, kde se na pracovní úrovni schází velvyslanci členských států a snaží se společně dojít ke kompromisnímu návrhu. „Zde byl tedy jistý prostor pro možné úpravy či stavění se do opozice vůči návrhu,“ vysvětlil politolog.

Podle smluvního nastavení se ale o migrační a azylové politice rozhoduje kvalifikovanou většinou. „Jde o to, že pro návrh se musí vyjádřit určitý počet členských států zastupující určité množství obyvatel EU. Konkrétně musí být pro minimálně 15 států, které dohromady čítají alespoň 65 % celkového počtu obyvatel EU,“ počítá Janega.

Nesouhlasící státy mohou utvořit takzvanou blokační menšinu čítající minimálně čtyři státy, jak přiblížil. Tentokrát se ale proti postavili pouze Poláci s Maďary. „Bulharsko, Malta, Litva a Slovensko se zdržely, ostatní byli pro. Ještě před jednáním to přitom vypadalo na možný neúspěch. Zhruba 10 zemí v čele s Itálií totiž k návrhu přijímalo spíše negativní postoj. Jisté last minute kompromisy ovšem nakonec vedly k přijetí návrhu,“ popsal.

Janega zdůraznil, že dohoda přinesla několik poměrně zajímavých aspektů, které nejsou tolik akcentovány. „Platby, které mají státy případně odvádět jakožto náhradu za nepřijetí uprchlíků, mají údajně být přesunuty do společného fondu EU, který bude financovat projekty zaměřené na řešení hlavních příčin migrace.“

Ministři se také dohodli, že samy vlády členských států budou rozhodovat o definici takzvané „bezpečné země“, do níž mohou být navráceni neúspěšní žadatelé o azyl a ekonomičtí migranti.

Olomoucký politolog si na druhou stranu myslí, že Babiš pravděpodobně ví, jak struktura EU funguje. „Přeci jen se s ní měl možnost seznamovat jakožto ministr financí v rámci Rady Evropské unie, tak následně také z pozice premiéra, kdy naopak reprezentoval Českou republiku v Evropské radě. Je proto pravděpodobné, že si tímto požadavkem na současného předsedu vlády chce spíše nachystat argumenty pro svá budoucí vystoupení, ve smyslu – já premiérovi říkal, ať to na té Evropské radě zarazí, ale on s tím nic neudělal,“ hodnotí.

Babiš sám avizoval, že chce z migrace, respektive migračního paktu, učinit hlavní téma voleb do Evropského parlamentu. „Do nich ovšem stále zbývá poměrně dost času. Je proto otázkou, jak aktuálním bude toto téma v příštím roce. Záležet bude na vývoji migrační situace. Dost možná přitom toto téma bude přebito jinou problematikou. I přes to všechno je však migrace vděčným tématem českého politického rybníku, na které se vám vždy pár ryb chytí,“ uzavřel politolog Janega.