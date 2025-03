Babiš na straně Trumpa ve sporu se Zelenským. Ocenil varování před třetí světovou

Na Babišova slova během dnešního jednání v Poslanecké sněmovně upozornil web novinky.cz. Trump podle předsedy aktuálního hegemona předvolebních průzkumů správně varoval ukrajinského protějška, když řekl, že Zelenskyj si zahrává s třetí světovou válkou.

Podle Babiše to nyní vypadá, že Evropa místo snah o mír přijala válku jako nový normál a rozhodla se bojovat do posledního ukrajinského muže. "Jako by ji nezajímalo, kolik životů bude ještě zmařeno, kolik generací bude poznamenáno a jaké následky tato válka přinese pro celý kontinent," prohlásil před poslanci.

Babiš podotkl, že z některých evropských metropolí jsou slyšet stále hlasitější výzvy, aby Kyjev dostal další zbraně. "Místo diplomacie se otevřeně hovoří o možnosti nasazení vojáků a dalším prodlužování konfliktu, který se podle některých vůbec nesmí ukončit, dokud nebude porážka Ruska," řekl předseda hnutí ANO. "Prioritou musí být mír," dodal Babiš.

ANO je aktuálně hegemonem průzkumů preferencí před podzimními sněmovními volbami, v nichž se bude snažit po čtyřech letech vrátit do Strakovy akademie. Podle nejnovějšího průzkumu agentury STEM pro televizní kanál CNN Prima News by nejsilnější opoziční hnutí volila třetina lidí, kteří by přišli k volebním urnám.

ANO by získalo 33,6 procenta hlasů. Dvouciferného výsledku by ještě dosáhly dva subjekty, které tvoří nynější vládní koalici, konkrétně Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) a STAN. ANO by podle přepočtu na mandáty potřebovalo k sestavení vlády alespoň jednoho koaličního partnera. Samo by obsadilo 83 křesel.