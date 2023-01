Babiš se snažil o kampaň v Jablonci, odpůrci ho vypískali

Policie v souvislosti s Babišovou návštěvou nezasahovala, i když byla v pohotovosti a na místě byli i příslušníci antikonfliktního týmu. Obdobná byla předtím situace i v Liberci, kde Babiše celé dopoledne lidé z obou názorových táborů provázeli, vzájemně si nadávali, osočovali se, překřikovali, ale kromě drobných strkanic v davu k fyzickým konfliktům situace nedospěla. V obou městech vyhrál první kolo prezidentské volby Petr Pavel. A i dnes dávali v Jablonci lidé jasně najevo, že jejich favoritem je právě on.

Babiš dorazil do Jablonce z Liberce tramvají a autobusem v doprovodu desítek novinářů. Na konečné tramvaje na něj prakticky nikdo nečekal, ke skupině se lidé připojovali postupně. Nejprve se zastavil ve vinotéce pro svařené víno. Poté zamířil přes ulici do obchodního domu Central, kde se fotografoval se svými fanoušky a také diskutoval s některými kritiky, zejména se studenty.

"Jste už dnes velmi vlivným člověkem, vybudoval jste Agrofert, vlastníte některé média, kdybyste se stal prezidentem, nebylo by to ohrožení demokracie?" zeptal se Babiše v rozhovoru student jabloneckého Gymnázia Dr. Antona Randy Václav Váňa. Ten mu odvětil, že demokracii ohrožuje pětikoalice, která chce omezovat svobodu slova. "My se vracíme do totality," řekl Babiš. Studentům kromě jiného řekl, že výsledek studentských voleb, v nichž jeho protikandidát získal 86 procent hlasů, je důsledkem toho, že jsou mladí lidé příliš ovlivnitelní médii.

Babiš měl se svým týmem původně obědvat v Liberci, na to ale kvůli časovému skluzu nedošlo. Najíst se proto rozhodl v Centralu, kam ho doprovázely desítky lidí. Poté se chtěl přesunout na Mírové náměstí, kde na Babiše čekali další příznivci. Na náměstí se ale nedostal. Početná skupina jeho odpůrců mu na náměstí zablokovala vstup, někteří měli transparenty například s textem: "Nechci se dalších pět let stydět za prezidenta". Žádné potyčky na místě nevznikly. Babiš pak provázen pískáním a skandováním prošel několika ulicemi, aby se dostal zpět k Centralu, kde v podzemním parkovišti stála auta jeho týmu. Odtud pak krátce po 15:00 odjel, aby se setkal s voliči v Děčíně, kde byl naopak v prvním kole úspěšnější ež Pavel.

Bývalého vysokého představitele české armády a NATO Petra Pavla ve stotisícovém Liberci v prvním kole volilo 20.822 lidí, což bylo 40,06 procenta hlasujících. Pro někdejšího premiéra Babiše hlasovalo 16.022 lidí, získal tedy 30,82 procenta hlasů. V 45tisícovém Jablonci pro Pavla hlasovalo 8829 voličů, což znamenalo bezmála 39 procent hlasů. Babiš získal hlasy od 7349 lidí, tedy 32,45 procenta.

Pavel začal dnešní den v Ostravě, kde naopak v 1. kole zvítězil Babiš. Odpoledne byl Pavel s voliči v Brně.