Babišovo ANO téměř atakuje 40 procent. Lidovci by skončili mimo sněmovní lavice

ANO má podporu 38,5 procenta voličů v modelu s jednotlivými stranami, v průzkumu s koalicí Spolu by hnutí expremiéra Andreje Babiše mělo ještě o půl procenta vyšší zisk. Dvouciferný výsledek už by zaznamenala pouze ODS, kterou by volilo 14,5 procenta lidí.

Piráti by aktuálně dosáhli na 9,5 procenta, o půl procenta méně by mělo druhé opoziční hnutí SPD. Starostové a nezávislí by dostali hlas od 7 procent voličů. TOP 09 se drží přesně na pětiprocentní hranici vstupu do Poslanecké sněmovny.

Ze současných sněmovních stran by se teď do dolní komory parlamentu nedostala KDU-ČSL, jejíž podpora klesla na dvě procenta. O půl procenta více než lidovci mají i komunisté a sociální demokraté.

V Česku se naposledy konaly volby do Poslanecké sněmovny před dvěma lety. Vyhrála koalice Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) se ziskem 27,79 procenta před druhým ANO, které obdrželo 27,12 procenta hlasů.