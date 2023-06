Bič na dezinformátory. Konspirační weby nově nedosáhnou na veřejné finance

Nová metodika podle tiskové zprávy spolku, kterou obdržel web EuroZprávy.cz, pomůže veřejným institucím zajistit, aby se jejich internetová reklama neobjevila na portálech, na kterých by mohlo být poškozeno jejich dobré jméno.

Jedná se především o konspirační a dezinformační weby, kterým díky inzerci putuje část prostředků zadavatelů reklam. Úřady a státem ovládané podniky si ale nyní budou moci stanovit konkrétní pravidla, podle kterých se jejich inzerce zobrazí pouze v médiích splňujících etické nebo žurnalistické standardy.

"Různé hoaxy a fake news neslouží jen propagandě diktátorských států. Přitahují velkou pozornost a s tím spojenou reklamu, pro dezinformační weby jsou proto velmi dobrým zdrojem příjmů. Metodika přispěje k tomu, aby mezi nimi nebyly peníze daňových poplatníků. Doporučujeme postupy, které už delší dobu praktikuje i MMR. Prostředky resortu díky tomu nekončí na účtech provozovatelů konspiračních webů," uvedl na webu ministerstva místopředseda vlády pro digitalizaci a šéf resortu Ivan Bartoš.

Podle NELEŽ jde o vyústění dlouhodobé iniciativy, která vznikla za podpory dalších subjektů. "Doplnění metodik zadávání veřejných zakázek o téma dezinformací, resp. možnost omezení inzerce státních firem a příspěvkových organizací na dezinformačních webech jsme v polovině loňského roku začali řešit s vládním zmocněncem pro média a dezinformace Michalem Klímou. V poslední fázi jednání přímo s Ministerstvem pro místní rozvoj už bylo velmi rychlé a efektivní," uvedl na dotaz serveru EuroZprávy.cz spoluzakladatel spolku Roman Číhalík.

"Jsem rád, že nám to nakonec podařilo dotáhnout a i když je to pouze doporučení, tak je to první výrazný krok vlády v boji proti dezinformacím, který má jako jeden z bodů v rámci vládního prohlášení," dodal s tím, že kromě finančních dopadů na dezinformační weby jde i o znamení toho, že stát myslí boj proti dezinformacím vážně.

Veřejné instituce přitom často nemají informace o tom, že se jimi placená reklama objevuje i na webech šířících hoaxy. Reklamní prostor jim obvykle spravují mediální agentury a státem vlastněné podniky a úřady jim nekladou žádná omezení. Jak ale upozorňuje Číhalík, největší české dezinformační weby jen na reklamě vydělávají měsíčně až stovky tisíc korun.

Dosud však byl problém v tom, že se státní instituce snažily přistupovat ke všem médiím stejně. To ale nyní metodika mění "Má pro nás velký význam ve chvíli, kdy danou značku konfrontujeme s jejich reklamou na dezinformačním médiu. V minulosti se nám bohužel stávalo, že jejich reakce byla, že musí spravedlivě utrácet mediální peníze do všech médií. Teď už tedy nemusí," uvedl pro EuroZprávy.cz Číhalík.

Nově vydaná metodika představuje soubor doporučení, které se opírá o dlouhodobou dobrou praxi soukromých zadavatelů, a podle ministerstva veřejné instituce v tomto ohledu teprve napravují vážné nedostatky. Podle NELEŽ se ale jedná pouze o pomyslný začátek boje státu proti dezinformacím. "Jednání probíhají i s dalšími úřady s cílem koordinovat aktivity a najít i jiné možnosti jak proti dezinformacím bojovat," vysvětlil Číhalík pro EuroZprávy.cz.