Média si stále častěji berou na mušku kroky nové administrativy. Například ministerstvo vedené Elonem Muskem nařídilo snížení počtu zaměstnanců Národní veterinární laboratoře o čtvrtinu, avšak při celkovém počtu 14 lidí nebylo možné opatření realizovat. Podobně kontroverzní bylo i hromadné propouštění odborníků odpovědných za vývoj a skladování jaderného arzenálu – ti jsou nyní zpětně najímáni, protože podle médií představují bezpečnostní riziko, pokud by se jejich znalostí pokusily využít cizí zpravodajské služby.

Zahraniční politika nové vlády rovněž vzbuzuje vlnu kritiky, zejména v satirických pořadech. Komentátoři si neberou servítky při hodnocení jejích kroků, včetně snah o sbližování mezi Washingtonem a Moskvou. Proč se právě tento aspekt stal terčem vtipů nočních show, vysvětluje ruský nezávislý deník.

Bílý dům přitvrzuje vůči médiím. Agentura Associated Press byla vyloučena z tiskových brífinků kvůli údajnému šíření dezinformací – ve skutečnosti však šlo o to, že odmítla označit Mexický záliv za americké území. Elon Musk mezitím pokračuje ve snaze omezit vliv médií, která sledují jeho aktivitu na platformě X a upozorňují na rozpory v jeho výrocích.

Na poli televizní satiry mezitím proběhlo hořkosladké jubileum. Kultovní show Saturday Night Live oslavila 50 let, ale podle moderátora Colina Josta možná zároveň vstoupila do své poslední sezóny. Během slavnostního vysílání nešetřil narážkami na současnou politickou situaci: "Je skvělé být součástí 50. ročníku, podle našeho prezidenta možná poslední sezóny SNL. Je neuvěřitelné, že tento pořad stále existuje, a to i navzdory všemu, co se mezitím odehrálo. A tím myslím právě dnešek."

Vztahy mezi Spojenými státy a Ruskem se rychle oteplují, což neuniklo pozornosti médií. Americký ministr zahraničí Marco Rubio, který dříve coby senátor kritizoval Vladimira Putina, nyní hovoří o "neuvěřitelných příležitostech pro partnerství s Ruskem". Prvním konkrétním krokem se stala výměna vězňů: Rusko propustilo amerického učitele Marka Vogela, zatčeného za držení marihuany, zatímco USA na oplátku osvobodily ruského kyberzločince Alexandra Vinnika.

Moderátor Daily Show Jordan Clapper ironicky poznamenal: "Cože? Vyměnili jste kyberzločince století za učitele ve škole? No, aspoň se nám vrátil učitel s reputací: bere drogy, byl ve vězení a v poslední čtvrtině si ve třídě určitě zapne filmy. A Američané, prosím, přestaňte užívat drogy v Rusku."

Mezitím se novináři snaží zjistit, jak často spolu komunikují Vladimir Putin a Donald Trump. Na přímou otázku americký prezident odpověděl vyhýbavě: "To bych raději neříkal." První oficiálně potvrzený hovor mezi oběma státníky proběhl 12. února – ještě před tím, než Trump mluvil s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Komik Stephen Colbert ze CBS situaci přirovnal k bizarní terapii: „Bude těžké uzavřít mír. Představte si, že se vrátíte ke své manželce a řeknete: Miláčku, ta párová terapie byla super, měla jsi přijít, doktor a já jsme se shodli, že je to tvoje chyba, teď tě opouštím."

Donald Trump nadále projevuje proruské postoje, což se projevilo i v jeho posledních výrocích. Ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského označil za diktátora, který se vyhýbá volbám kvůli nízké sledovanosti. Ironicky tak vyzdvihl Vladimira Putina jako "demokraticky zvoleného", přičemž zdůraznil jeho "vysoké hodnocení v průzkumech" mezi ruským obyvatelstvem.

Krátce po Trumpově telefonátu proběhlo v Rijádu jednání delegací, které podle ruské strany přineslo pozitivní výsledky. Moskva tvrdí, že Washington nyní lépe vnímá její argumenty. Komik Jimmy Kimmel si neodpustil satiru a svou valentýnskou show nazval "Who is your Vladdy". K samotným jednáním poznamenal: "Jaký typ vyjednavače je Trump? Proces ještě nezačal a Rusko už získalo dva obrovské ústupky: Ukrajina nevstoupí do NATO a Moskva si ponechá obsazená území." Trump mezitím pokračuje v obhajobě svého postoje a zpochybňuje, kdo vlastně ozbrojený konflikt začal.