Vítězem Berlinale se stal norský film Drømmer

Velká cena poroty putovala do Brazílie za dystopický snímek O último azul (The Blue Trail) režiséra Gabriela Mascara. Film sleduje 77letou ženu, která odmítne odejít do seniorské kolonie a místo toho se vydává na cestu po Amazonii.

Stříbrného medvěda za nejlepší herecký výkon v hlavní roli získala australská herečka Rose Byrneová za ztvárnění vyčerpané matky, jejíž život se vymyká kontrole, ve filmu If I Had Legs, I'd Kick You (Kdybych měla nohy, nakopla bych tě).

Ocenění za nejlepší režii obdržel čínský filmař Chuo Meng za snímek Living the Land (Šeng si čti), který sleduje osudy čtyř generací rolníků. Dalšího Stříbrného medvěda za nejlepší výkon ve vedlejší roli získal irský herec Andrew Scott za účinkování ve filmu Blue Moon amerického režiséra Richarda Linklatera.

Mezi oceněnými snímky se objevil i francouzský film La Tour de Glace (Ledová věž) režisérky Lucile Hadžihalilovičové, který získal uznání za výjimečný umělecký přínos. Rumunský režisér Radu Jude si odnesl cenu za nejlepší scénář k filmu Kontinental '25. Cenu poroty získal argentinský film El mensaje (Zpráva) režiséra Ivána Funda.

Vítěze v jednotlivých kategoriích oznámila porota vedená americkým režisérem Toddem Haynesem. Berlinale je jedním z nejprestižnějších filmových festivalů na světě spolu s festivaly v Cannes a Benátkách. Letos během deseti dnů uvedlo přes 240 nových filmů.

Čestného Zlatého medvěda za celoživotní přínos letos převzala britská herečka Tilda Swinton.