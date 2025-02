USA vyhrožují Ukrajině sebráním Starlinku. Dohoda s Kyjevem je blízko, tvrdí Trump, Zelenskyj říká opak

Zatímco americký prezident Donald Trump tvrdí, že je dohoda „blízko“, ukrajinské zdroje uvádějí, že současný návrh neobsahuje rovnocenné podmínky a zavazuje jednostranně pouze Ukrajinu, píše Sky News.

„Dohoda zatím není připravena k podpisu. Existuje řada problematických bodů a v současné podobě ji prezident není ochoten přijmout. Návrh neobsahuje partnerský vztah a obsahuje pouze jednostranné závazky Ukrajiny,“ uvedl ukrajinský zdroj pro Sky News.

Jedním z bodů, které údajně během jednání zazněly, bylo i možné omezení přístupu Ukrajiny k satelitnímu internetovému systému Starlink, který vlastní Elon Musk. Starlink hraje klíčovou roli v ukrajinské obraně a jakékoli omezení by mohlo mít vážné důsledky pro koordinaci vojenských operací.

Mezitím americký bezpečnostní poradce Mike Waltz tvrdí, že dohoda se blíží ke konečnému schválení. „Prezident Zelenskyj tu dohodu podepíše a uvidíte to v krátkém horizontu,“ prohlásil Waltz na Conservative Political Action Conference v Marylandu.

Donald Trump se zároveň znovu ostře vymezil proti Zelenskému a tvrdí, že ukrajinský prezident nemá v jednáních žádné trumfy.

„Sleduji ho už roky a vidím, že nemá žádné karty, se kterými by mohl hrát. Už mě to unavuje. Už toho mám dost,“ prohlásil Trump v rozhovoru pro Fox Radio.

Jeho slova přicházejí jen několik dní poté, co označil Zelenského za „diktátora bez voleb“. Byla to pravděpodobně reakce na výrok ukrajinského prezidenta, který Trumpa obvinil z šíření dezinformací poté, co americký prezident tvrdil, že válku na Ukrajině začal Kyjev.

Trump se rovněž vymezil vůči požadavkům Ukrajiny na územní celistvost a její budoucí členství v NATO. Ministr obrany USA Pete Hegseth minulý týden prohlásil, že návrat k předválečným hranicím je „nereálný“ a vstup Ukrajiny do NATO nebude součástí bezpečnostních záruk. Tento postoj oslabuje vyjednávací pozici Kyjeva.

Další ranou pro Ukrajinu bylo vynechání Kyjeva z rozhovorů mezi americkými a ruskými diplomaty, které se tento týden konaly v saúdskoarabském Rijádu. Schůzka měla připravit půdu pro budoucí jednání o ukončení války. Ukrajina však nebyla přizvána, což vyvolalo obavy, že budoucí dohoda by mohla být uzavřena bez její přímé účasti.

V reakci na rostoucí spekulace ohledně možné cesty do Moskvy Trump popřel, že by měl v plánu navštívit Rusko 9. května, tedy v den, kdy si země připomíná vítězství nad nacistickým Německem.

Přesto však vyzval ruského prezidenta Vladimira Putina a Volodymyra Zelenského k „vzájemné spolupráci“ na ukončení války.

Navzdory tlakům z Washingtonu Zelenskyj odmítá jakoukoli dohodu, která by nebyla výsledkem přímých jednání Ukrajiny.

Ukrajinský prezident se ve čtvrtek setkal s americkým vyslancem Keithem Kelloggem, který na rozdíl od Trumpa ocenil jeho vedení a nazval ho „odvážným lídrem národa ve válce“.

Nicméně podle ukrajinských zdrojů je v Kyjevě stále patrná nejistota ohledně Kelloggovy skutečné vlivnosti, protože se objevují signály, že byl v jednáních odsunut na vedlejší kolej.

Vyjednávání mezi USA a Ukrajinou tak zůstává nejisté a výsledek dohody o surovinách bude záviset na tom, zda Washington přistoupí na změny požadované Kyjevem.