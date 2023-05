Britský princ Edward dorazil do Prahy, zítra se setká s prezidentem Pavlem

Princ Edward přijel do České republiky. (23.5.2023) Foto: Twitter Matt Field

Do Česka dnes dorazil princ Edward, jeden z nejvýznamnějších členů britské královské rodiny. Na ambasádu v Praze přijel autem z Německa před 16. hodinou. Podle programu by měl u nás setrvat až do čtvrtka.