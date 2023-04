Čechy by úder taktickou jadernou zbraní na Ukrajině neohrozil, uklidnila Černochová

Černochová uvedla, že dopady po využití taktických jaderných zbraní na Ukrajině by pro ČR znamenaly nulové riziko. "Pokud by se něco takového stalo, občané ČR nebudou žádným způsobem ohroženi," konstatovala. V žádném případě se podle ní neuvažuje, že by v Česku byly umístěné jaderné zbraně. "Nic takového není na stole," uvedla.

Ministryně očekává oznámení o dalším posílení východního křídla NATO na červencovém summitu ve Vilniusu. Nastalo by však podle ní i bez ruského rozhodnutí rozmístit taktické jaderné zbraně v Bělorusku. Bývalý ministr obrany Lubomír Metnar (ANO) řekl, že nějakou odezvu by ruský krok mít měl. O co přesně půjde, musí podle něj vzejít z aliance.

Bělorusko v pátek oznámilo, že je v případě nutnosti připraveno na své území rozmístit kromě ruských taktických jaderných zbraní i zbraně strategické, pod které spadají například mezikontinentální balistické rakety. Běloruský autoritářský vůdce Alexandr Lukašenko současně vyzval k okamžitému příměří mezi Ruskem a Ukrajinou a zahájení mírových rozhovorů. Rusko podle prezidenta Vladimira Putina o rozmístění taktických zbraní rozhodlo s ohledem na oznámení Británie, že chce na Ukrajinu dodávat protitankové náboje z ochuzeného uranu.