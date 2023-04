Česká republika zákaz dovozu ukrajinského obilí z Ukrajiny neplánuje

„V průběhu víkendu jsem téma dovozů zemědělských komodit z Ukrajiny řešil přímo s komisařem pro zemědělství Januszem Wojciechowským, ptal jsem se ho, jaká bude reakce Evropské komise na oznámený zákaz dovozu ze strany Polska a Maďarska. Jednoznačně mi potvrdil, že podobná jednostranná opatření jsou nepřijatelná. Na příští týden mám s komisařem domluvenou schůzku v Lucemburku, kde chceme probrat další možnosti řešení a společný postup Evropské unie. Téma zařadíme také na jednání Rady ministrů zemědělství 25. dubna,“ řekl v tiskové zprávě ministr zemědělství Zdeněk Nekula.

Česká republika zákaz dovozu ukrajinského obilí a dalších zemědělských komodit z Ukrajiny zatím neplánuje. V souvislosti s ochranou zdraví spotřebitelů však ČR zintenzivnila kontroly dovozu, například obiloviny určené k potravinářskému využití testujeme na přítomnost více než 400 zbytků účinných látek, testy zatím neodhalily žádný závadný vzorek. Více ke kontrolám jsme psali včera zde.

„Ochrana zdraví českých občanů je pro mě absolutní priorita, proto v intenzivních kontrolách budeme nadále pokračovat a v případě pozitivního nálezu budeme likvidovat celé zásilky,“ uvedl ministr Nekula.

S ostatními unijními ministry zemědělství a Evropskou komisí chce ministr Zdeněk Nekula řešit také podobu fungování koridorů solidarity, tzv. Solidarity Lanes. Je důležité, aby maximálně přispívaly k vývozu ukrajinské zemědělské produkce do zemí mimo EU, což Česká republika prosazovala již v loňském roce během předsednictví v Radě EU. Je zřejmé, že tyto koridory plní svůj účel a výrazně pomáhají jak ke zlepšení odolnosti ukrajinské ekonomiky, tak k uklidnění situace na světových trzích s obilovinami včetně zajištění potravin pro rozvojové země. Důležité rovněž je, aby produkce dovážená do EU splňovala podmínky Unie na kvalitu a bezpečnost potravin pro spotřebitele.

„Je důležité, aby Evropská komise i jednotlivé země pečlivě monitorovaly dopady dovozu z Ukrajiny do EU včetně vlivu na trh Unie a domácí producenty. Jednostranné zákazy jednotlivých zemí ale nic nevyřeší. Musíme najít shodu v celé EU na pravidlech, za jakých bude probíhat tranzit zemědělských komodit z Ukrajiny do evropských přístavů, a aby z nich produkce dále směřovala do zemí mimo EU, které jsou na ukrajinské produkci závislé. Musí vzniknout politická dohoda mezi EU a Ukrajinou, která jasně nastaví pravidla tranzitu tak, aby každá zásilka kompletně dorazila do země mimo EU,“ řekl v tiskové zprávě ministr Nekula.