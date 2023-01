Česko může pokračovat ve vojenské pomoci Ukrajině, řekl Fiala. Plánuje vydávat 2 procenta HDP na obranu

Fiala připomněl, že Česko patří mezi země, které Ukrajině pomáhaly od samého počátku ruské vojenské invaze. "Díky statečnému boji a obraně, kterou Ukrajinci ukazují, ale i díky tomu, že existuje vojenská pomoc ze západních zemí, jsou Ukrajinci schopni čelit té obrovské ruské přesile. V tom je potřeba pokračovat a to chceme dál dělat," konstatoval.

V případě dodávek nepotřebného materiálu ze zdrojů české armády se Česko podle Fialy již dostává na hranici možností. "Protože v žádném případě nikdy nesmíme, a nikdy jsme to neudělali, oslabit obranyschopnost České republiky," řekl. V případě dodávek na základě licencí, ve spolupráci s partnery či soukromými subjekty, je cesta otevřená, doplnil. "Tam si myslím, že to funguje dobře, a tam je možné pokračovat dál," uvedl.

Fiala v pondělí telefonicky mluvil s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, který poděkoval Česku za vojenskou podporu. Uvedl, že očekává její další posílení. Fiala ocenil pravidelný kontakt se Zelenským i ukrajinským premiérem Denysem Šmyhalem. "Jsme potom schopni pomáhat Ukrajině takovým způsobem, jakým to oni skutečně potřebují," uvedl.

Poukázal i na dobrou spolupráci s dalšími zeměmi. Jako příklad zmínil dohodu s Německem, díky které Česko za vojenskou pomoc Ukrajině získá 14 starších bojových tanků Leopard 2A4 a jedno vyprošťovací vozidlo. "Projektů podobného typu je víc, takže i pro nás je to dlouhodobě výhodné, protože si tím vytváříme podmínky pro modernizaci naší armády," uvedl.

Nynější česká pomoc Ukrajině podle Fialy funguje díky tomu, jak se k ní Česko od počátku staví a jak je aktivní. "Dříve či později se ta současná podpora, která probíhá na základě mezinárodních sítí, přemění v poválečnou rekonstrukci Ukrajiny. Je důležité, abychom v tom byli aktivní," řekl Fiala. Považuje to za velkou šanci pro české firmy a podnikatele, kteří mohou dobré jméno ČR na Ukrajině zúročit.

Kabinet má dnes na programu zřízení vládního zmocněnce pro rekonstrukci Ukrajiny. "Potřebuje to někoho, kdo bude různé aktivity z různých resortů koordinovat, bude jednat s ukrajinskou stranou. K tomu by měl sloužit vládní zmocněnec," konstatoval.

V koalici je podle Fialy na dvou procentech HDP na obranu od příštího roku shoda

Vládní koalice se podle premiéra Petra Fialy (ODS) shoduje na tom, že Česko by mělo vydávat dvě procenta hrubého domácího produktu (HDP) na obranu už v příštím roce. Fiala ČTK v rozhovoru řekl, že Česko by v takovém případě nemělo problém využít všechny peníze v obranném rozpočtu. Pokud by plán platil už příští rok, oproti střednědobému rozpočtovému výhledu by ministerstvu obrany stouply příjmy asi o 21,5 miliardy korun, plány dosud počítaly s výdaji ve výši 130 miliard.

Kabinet před týdnem schválil vojenskou legislativu, která má zákonem ukotvit povinnost vydávat ročně dvě procenta HDP na obranu. K tomu se ČR v NATO opakovaně zavázala. Vládní koalice chce slib naplnit nejpozději do roku 2025. Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) minulý týden řekla, že koalice o posunu závazku na rok 2024 bude hovořit při jednání o revizi programového prohlášení, na které se aktuálně pracuje.

Fiala řekl, že předpis může začít platit od příštího roku i beze změny programového prohlášení. "Pokud máme závazek do roku 2025 a dokážeme to v roce 2024, tak je to v pořádku," uvedl. Je na tom podle něj shoda v koalici. "Všichni si uvědomujeme, jak je důležité dávat dostatek finančních prostředků na obranu a bezpečnost," uvedl. Vláda o to neusiluje jen kvůli závazku v NATO, ale kvůli vlastní bezpečnosti. Spojenci podle něj navíc raději pomáhají ve chvíli, když vidí, že se jejich partner sám snaží a nespoléhá jen na ostatní.

Podle důvodové zprávy by norma mohla začít platit od 1. července. Vztahovala by se tak již na rozpočet na příští rok. Podle premiéra by nebyl problém peníze využít. "Připravujeme se na to. Je potřeba už teď chystat budoucí akvizice a využití prostředků," uvedl. Ocenil Černochovou za činnost v loňském roce, rozpočet se podle něj podařilo prakticky úplně využít, což nebylo v minulosti pravidlem. Připomněl, že nová legislativa má zajistit také přesuny peněz mezi jednotlivými roky a tím jejich efektivnější využívání.

K jednáním o pořízení amerických letounů F-35 Lightning či bojových vozidel pěchoty od švédského výrobce stroje CV90 BAE Systems se nechtěl vyjadřovat. "Z pochopitelných důvodů ty probíhající tendry a vyjednávání nebudu komentovat. Myslím, že máme velmi dobře rozjednané ty věci, které se týkají modernizace naší armády," řekl. Dokud jednání trvají, nemůže komentovat ani cenu, ani podmínky tendrů, doplnil.

Český velvyslanec v USA Miloslav Stašek koncem loňského roku ČTK sdělil, že by se mohla v prvním čtvrtletí tohoto roku uskutečnit Fialova návštěva v USA. "Určitě je zájem, až pro to budou podmínky, navštívit Spojené státy a vést jednání na různých úrovních. Je to jeden ze zamýšlených cílů, na kterých pracujeme," uvedl Fiala.