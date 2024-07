Česko se připojilo ke koalici dronů pro Ukrajinu. Ta jich chce letos vyrobit milion

Koalici bezpilotních letounů pro Ukrajinu vedou Lotyši a Britové a z českého zapojení jsou nadšení. „Jsem naprosto potěšen, že mohu Českou republiku přivítat v koalici bezpilotních letounů, která pomáhá Ukrajině bránit se ruské invazi. Každý členský stát koalice může významně přispět k úsilí Ukrajiny a zároveň podpořit rozvoj svého národního průmyslu,“ vylíčil lotyšský ministr obrany Andris Spruds podle serveru Kyiv Independent.

Česko je v koalici spolu s dalšími patnácti státy, a to včetně Německa, Kanady, Nizozemska a Litvy.

Ukrajina chce letos vyrobit údajně až jeden milion kusů bezpilotních letounů. Kyjev své systémy oficiálně představil v červnu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj už před několika měsíci vydal dekret, který nařizuje vytvoření samostatné složky ozbrojených sil, „jejímž úkolem bude zdokonalovat operace s drony“.

Kyiv Independent už dříve psal , že ukrajinská armáda v počtu dronů pravděpodobně předběhla Rusko. Potvrdil to zástupce vrchního velitele Vadym Sucharevskij s tím, že do konce roku má být vyrobeno přes milion kusů. „A to je společné vítězství generálního štábu i ministerstva obrany. Pokud jde o počet dronů, jednoznačně neprohráváme a možná jsme Rusko dokonce předstihli. Ale například vazby mezi Ruskem a Čínou dávají Rusku větší výhodu, pokud jde o výměnu komponentů,“ shrnul.

Bezpilotní letouny jsou klíčovou složkou ukrajinské i ruské armády. Obě strany je na bojišti velice aktivně využívají. Lze je „pověřit“ průzkumnou i bojovou činností. Obrana proti nim je nákladná a často se ani nevyplatí, protože obě strany jsou schopné vyrábět drony za zlomek ceny oproti střelám, které mají za úkol dostat letouny na zem.