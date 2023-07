PŮVODNÍ ZPRÁVA | Co se stane, pokud bude poškozena Záporožská JE? Odbornice promluvila o hodnotách radiace v ČR

Na konci června ukrajinská jednotka SBU upozornila na snižování počtu zaměstnanců Rosatomu v Záporožské jaderné elektrárně. „Doporučení k evakuaci dostali také ukrajinští zaměstnanci, kteří s Rosatomem podepsali smlouvu,“ informovala rozvědka na telegramu.

Jako první odešli tři lidé vedoucí ruské akce. „K dnešnímu dni je známo, že na poloostrov odjíždí vedoucí právního oddělení Mantsurová, vrchní inspektor Štackij a zástupce vedoucího stanice pro podporu Gubarev,“ píše rozvědka. Jejich cílem je údajně Krym.

SBU přiblížila, že se snižuje také počet vojenských hlídek na území Záporožské JE a v satelitním městě Enerhodar. „Personál, který v elektrárně zůstává, byl instruován, aby v případě jakékoli mimořádné události obvinil Ukrajinu.“

O celé situaci spojené s ostrým nácvikem evakuace v oblasti okolo největší jaderné elektrárny v Evropě jsme psali zde.

SÚJB: Opatření v ČR nehrozí

EuroZprávy.cz se obrátily na Stání úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB). „Situaci na Ukrajině bedlivě sledujeme,“ nastínila Lenka Babická z oddělení strategie SÚJB.

Dopady na okolí v případě poškození Záporožské jaderné elektrárny závisí na míře a druhu poškození. „Je dobré také zmínit, že vážně poškodit jaderný reaktor vnějším působením není zase až tak snadné. Situaci navíc zlepšuje to, že všechny reaktory jsou nyní odstaveny,“ přiblížila.

EuroZprávy.cz v úterý ráno citovaly ukrajinské úřady s tím, že v případě útoku a následného úniku radiace bude nutné evakuovat civilisty v okruhu třiceti až padesáti kilometrů. „Rádius, který zmiňujete, se týká oblasti, která by byla evakuovaná. To znamená, že by tam nemohli dlouhodobě pobývat lidé. Nicméně tato vzdálenost je stanovena na základě teoretických předpokladů a výpočtu možných dopadů,“ pokračovala Babická.

„Tyto předpoklady se mohou měnit, mohou být více nebo méně konzervativní, rozhodování o ochranných opatřeních se bude odehrávat zejména na základě vyhodnocení reálné radiační situace,“ zdůraznila. Odhady SÚJB pro evakuační vzdálenost se podle Babické i za velmi nepříznivých okolností pohybují v řádech desítek kilometrů.

Uvedla, že co se týká možných dopadů na Evropu, nelze očekávat, že by kdekoliv nastala taková situace, aby se musela přijímat opatření pro obyvatelstvo. „Lze očekávat, že bychom mohli někde naměřit mírně zvýšenou radiaci – to bude záležet na aktuálním počasí a zejména směru větru,“ doplnila.