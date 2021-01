Na hranicích s Německem se po zpřísnění tvoří fronty

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Kvůli přísnějším pravidlům pro příjezd pendlerů z Česka do Německa se dnes na některých hraničních přechodech do Bavorska již brzy ráno utvořily fronty aut. Napsala to agentura DPA s odvoláním na informace poskytnuté policií.