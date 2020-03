Smartwings jsou připraveny zajistit sedm letů do Číny

Letadla by měla přivézt zejména přes milion respirátorů, několik milionů roušek a další ochranné pomůcky.

"Letecká společnost Smartwings nabídla České republice k využití některá ze svých letadel pro provedení letů do a z Čínské lidové republiky, a to za účelem přepravy zejména ochranných zdravotnických pomůcek," uvedl mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.

"Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) dělá vše pro to, aby ochranné pomůcky zajistil co nejdříve," řekla k tomu ČTK Hana Malá z ministerstva vnitra. Termín letů zatím jasný není.

Letadla by podle Dufkové měla postupně zamířit pro pomůcky do dvou čínských měst, tři do Šanghaje a čtyři do Čchang-ša. Kdy však vypraví první letadlo, závisí na úřadech, respektive na vyjednaných povoleních.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) v minulých dnech uvedl, že v Česku chybí přes milion respirátorů. Ty se nyní vláda snaží zajistit zejména v Číně. Hamáček v neděli řekl, že jeho resort má potvrzené objednávky na 1,1 milionu respirátorů a pět milionů roušek z Číny. Stát kvůli jejich převozu jednal se Smartwings, původně avizovaným termínem dodání byla středa. Předseda vlády Andrej Babiš (ANO) také v televizi Prima řekl, že podle informací od náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuly je vyjednaný kontrakt na deset milionů roušek z Číny v šesti dodávkách, první by měla dorazit nejpozději v sobotu.