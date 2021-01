Sněžení komplikuje dopravu v celém Česku, bez zimní výbavy nevyjíždějte

Na silnicích často leží rozbředlý sníh po chemickém ošetření, případně ujetá vrstva čerstvého sněhu. Do vyšších poloh by řidiči neměli vyjíždět bez zimní výbavy. Úsek státní silnice I/11 z Jablonného nad Orlicí přes Suchý vrch do Červené Vody je sjízdný pouze se sněhovými řetězy.

🚒 Během včerejšího večera a dnešní noci jsme zasahovali především u dopravních nehod, zapadlých vozidel a spadlých stromů na komunikace. V obci Frýdštejn na Jablonecku jsme vyprošťovali autobus. Zásahová činnost je ovlivněna meteorologickými podmínkami. pic.twitter.com/W9M0tkOGLb — HZS LIBERECKÉHO KRAJE (@hzs_lk) January 14, 2021

Sněhové jazyky se vlivem větru tvoří například v okolí Hlinska, Svitav a Poličky. Řidiči s nimi musejí počítat i na Červenohorském sedle, na Rychnovsku, na Blanensku nebo na Znojemsku. V lesích na Jičínsku by si pak měli dát pozor na větve padající pod tíhou mokrého sněhu na silnice. Náledí je například na některých silnicích nižších tříd v Jihomoravském kraji nebo na Vsetínsku.

Nesjízdná zůstává kvůli ledovce silnice III/4932 mezi Vizovicemi a Loučkou na Zlínsku. Přes zimu ji silničáři neudržují. Pro nákladní auta nad šest tun je už více než týden uzavřená silnice třetí třídy přes Oldřichovské sedlo na Raspenavu a Hejnice. Silnice se jen pluží a nákladní auta tudy neprojedou.

Na silnici I/56 na Frýdecko-Místecku v Beskydech v úseku mezi obcí Ostravice a osadou Hlavatá patřící k obci Bílá platí zákaz vjezdu pro nákladní vozy těžší 12 tun. Silnice je jedním z hlavních tahů na Slovensko.

Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) bude dnes zataženo až oblačno, postupně se na většině území ČR vyskytnou sněhové přeháňky.

#pocasi Nejvíc sněhu leží na hřebenech Krkonoš 70 cm, Šumavy, Lysé hoře 60 cm. Jinde na horách leží 20 až 50 cm sněhu. Během pátku může na severovýchodě napadnout dalších 10 cm. Zároveň se bude ochlazovat. Mrazy se začnou zmírňovat v pondělí přes den.

Mapa - nový sníh dnes 15.1. pic.twitter.com/MfRJpGad8W — Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) (@CHMUCHMI) January 15, 2021

Na horách na severu a severovýchodě bude sněžení trvalejší, napadnout může až deset centimetrů nového sněhu.