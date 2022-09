V Holešově srazilo auto dva chodce, jsou vážně zranění

Nehoda se v Holešově stala krátce po 20:00 v ulici Partyzánská, kde osobní automobil narazil do dvou lidí jdoucích po přechodu pro chodce. "Svědkové poskytovali první pomoc zraněným chodcům do příjezdu hasičů. Ti poté vážně zraněné ženě a zraněnému muži poskytli akutní první pomoc až do jejich předání posádce zdravotnické záchranné služby," uvedla Javoříková.

Při nehodě bylo podle Javoříkové poškozeno i další vozidlo, které stále u přechodu pro chodce. "Šetření příčiny této vážné dopravní nehody si převzali policisté. Hasiči osvětlovali místo nehody, které částečně vymezili nehodovou clonou. Taktéž poskytli první psychickou pomoc svědkům nehody, kteří poskytovali první pomoc zraněným," dodala Javoříková. V době zásahu hasičů, záchranné služby a policie byla silnice v ulici Partyzánská obousměrně uzavřena.