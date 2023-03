Důchody se nelíbí ani Zemanovi. Stát, který šetří na seniorech, není dobrý stát, řekl

"Chtěl bych zcela jednoznačně říci, že dobrý stát má poskytovat podporu těm, kteří se ještě nebo už nemohou bránit. V první skupině jsou děti, v druhé jsou důchodci a samozřejmě také zdravotně postižení," řekl prezident. Dodal, že jestliže stát šetří na důchodcích, tak to není dobrý stát.

Sněmovna dnes jedná již čtvrtý den o sporném vládním návrhu na snížení červnové valorizace důchodů, kterému opozice brání obstrukcemi. Schůze dolní parlamentní komory začala v úterý v 10:00, včetně přestávek trvá již přes sedm desítek hodin.

Vládní novela počítá s tím, že průměrný měsíční důchod vzroste od června o 760 korun místo předpokládaných 1770 korun, jak by to bylo podle nyní platných zákonných pravidel. Stát podle důvodové zprávy ušetří za letošek 19,4 miliardy korun a příští rok 33 miliard korun. V opačném případě by se podle vlády poměr důchodů k průměrné mzdě zvyšoval, což by státní pokladnu neúměrně zatížilo.