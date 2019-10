Kotlíkové dotace: Proč systém kolabuje? Záhadu řeší fond životního prostředí

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Státní fond životního prostředí (SFŽP) by měl do konce týdne posoudit, zda byla při problémech s takzvanými kotlíkovými dotacemi v Jihočeském kraji porušena pravidla. Po dnešním druhém zasedání uhelné komise to ČTK a České televizi řekl ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO).