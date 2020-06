Ministerstvo zemědělství si polepší o miliardu, půjde na vodohospodářství

Výdaje ministerstva včetně peněz z Evropské unie byly 56,5 miliardy korun podle rozpočtu odsouhlaseného Sněmovnou ještě loni. Od té doby však několikrát vláda peníze pro ministerstvo zvyšovala, nyní již přesáhl 60 miliard korun. Ministryně financí chce navíc debatovat o schodku státního rozpočtu až 500 miliard korun.

"Ministerstvo zemědělství spravuje dotační programy, jejichž cíle jsou zaměřeny na snižování negativních důsledků klimatických změn a u kterých poptávka výrazně převyšuje finanční možnosti schválených prostředků pro letošní rok," uvedl Toman.

Peníze by tak měly jít na podporu výstavby vodovodů a kanalizací, propojování vodárenských soustav, budování závlah a protipovodňových opatření nebo na podporu nejrůznějších opatření na drobných vodních tocích a rybnících. Podle ministerstva jsou příjemcem peněz většinou města a obce, svazky měst a obcí, vodohospodářské společnosti nebo podniky podřízené ministerstvu.

O navyšování peněz na vodní hospodářství hovořil ministr již dříve. Pokud to jednání se správkyní státní kasy dovolí, 700 milionů korun by mělo jít na propojování vodárenských soustav a 1,2 miliardy korun na asi 300 menších projektů, kam patří vodovody a obecní rybníky, dalších 100 milionů korun pak na urychlení výkupu pozemků pro menší vodní nádrže Senomaty, Šanov a Kryry. Další peníze mají jít na pozemkové úpravy. Do nich stát v posledních letech dával dvě miliardy korun ročně, stejnou částku na ně chce dát i letos.

Ministerstvo zemědělství na boj se suchem loni vydalo 13,7 miliardy korun. Jako sumu sečtenou ze všech dílčích programů to uvedl nedávno právě Toman. Úřad podpořil například obnovu 387 rybníků za 1,25 miliardy korun, vznikl tak zásobní prostor na 2,5 milionu metrů krychlových vody.