Jsou podceňované, ale mohou změnit Česko. Zbaví nás větrné elektrárny uhlí?

— Autor: Jan Fiala / EuroZprávy.cz

Ústav fyziky atmosféry Akademie věd ČR odhadl, že by do 20 let mohly čtvrtinu elektrické energie vyrábět větrné elektrárny. Otázkou nicméně zůstává, zda jsou v Česku natolik příznivé podmínky, aby se spalování uhlí mohlo v takové míře nahradit větrem.